Horóscopo del 14 de abril: Es tiempo de dar lo mejor de ti

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ARIES: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. La luminaria más poderosa del firmamento te acompaña y te impulsa a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

TAURO: La Luna te envuelve con un sextil armonioso. Aprovecha esta claridad lunar para sanar cualquier viejo rencor y fortalecer los lazos que sostienen tu corazón. Al abrir tu alma a los demás, descubrirás que el amor compartido se multiplica y se convierte en tu refugio más seguro. El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega.

GÉMINIS: Todo se puede complicar, porque tienes activa una cuadratura con Mercurio. Seguramente pasarás momentos difíciles por estar hablando de más. Trata de guardar silencio, no hables mal de algunas personas. Evita comentarios negativos y evade los chismes. Tienes que tener muchísimo cuidado cómo te expresas, cómo hablas, cómo lo dices. Debes cuidar tu imagen y cuidar tus actitudes. No hables mal de nadie.

CÁNCER: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir que es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora se te permite la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estás en un proceso de gran apertura.

LEO: Tienes un trígono positivo con Marte, es el momento indicado para tomar acciones concretas frente a la vida. Este es el tiempo esperado para seguir adelante y acelerar el proceso. Hay que reforzar lo que has comenzado y darle fuerza para terminar de resolver las situaciones que están pendientes en tu vida. Definitivamente, hay que desprenderse de las situaciones negativas del pasado. Hay que limpiar la mente y conectar el espíritu.

VIRGO: Hoy es un día muy especial y de gran alegría. Estás disfrutando de un trígono positivo con Venus. El amor se hace presente de manera fácil. Esta gran energía te ayuda a crecer internamente y te da confianza en ti mismo. Es muy posible que se sigan abriendo los caminos, para que puedas transitar con energía y recuperar la salud. Tienes que aprovechar este apoyo del Universo para mejorar.

LIBRA: Los cambios y ajustes continúan manifestándose en tu vida, guiándote hacia resultados más alineados y satisfactorios en todos los planos. En esta etapa, cuentas con el respaldo de un trígono positivo con Urano, cuya energía impulsa el proceso de transformación de forma más ágil y menos disruptiva. Es momento de abrirte a lo nuevo y permitirte experimentar para crear desde una perspectiva renovada.

ESCORPIO: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva en el amor, el cual ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

SAGITARIO: La Luna se encuentra bajo una cuadratura y debes confiar en el proceso de renovación que el Cosmos te ofrece, pronto comprenderás que este retiro emocional fue el preludio de tu mayor fortaleza. Recuerda que cada cicatriz es una lección de maestría que te otorga la prudencia necesaria para construir un futuro más sólido.

CAPRICORNIO: Todo se siente muy acelerado. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

ACUARIO: Un buen inicio con el apoyo del planeta Saturno que te está ayudando con un sextil positivo. Esa energía te ofrece firmeza en tus pasos y te ayuda a sentirte más estable con mejor disposición para poder avanzar de manera más fácil. Tienes que aprovechar muy bien esta posición planetaria y entrar en acción para mejorar tus resultados. Evalúa donde te hace falta más constancia y más fuerza.

PISCIS: Es un día súper maravilloso con los efectos excelentes de un sextil con Venus. Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Ahora empiezas a sentir qué es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva para lograr tu avance.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

