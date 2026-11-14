Horóscopo del 14 de noviembre: Tienes que relajarte y buscar el equilibrio espiritual

ARIES: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

TAURO: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo, necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.

GÉMINIS: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto se manifiesta a través de una fuerte oposición con Lilith, que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo, para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu alma y de tu espíritu.

LEO: Existe una oposición lunar poderosa que causa confusión. Confía en tu capacidad de adaptación para corregir el rumbo sobre la marcha, ya que el destino premia a quienes se atreven a caminar a pesar de sus dudas. Comprender cada elección, independientemente de su resultado, es una lección valiosa que nutre tu intelecto y te ayuda a definir tu verdadero norte.

VIRGO: Las transformaciones que estás atravesando no son casuales. Urano te impacta con una cuadratura desafiante, empujándote a romper estructuras que ya no sostienen tu verdad. Se te ofreció la oportunidad de cambiar desde la calma, pero ahora el Universo exige acción decidida. Los movimientos son más bruscos, más incómodos, pero también más auténticos. Pareciera que deseas permanecer en lo conocido, pero la cuadratura te llama a soltar el control.

LIBRA: Lamentablemente está activa una oposición con Saturno. Tu vida corre peligro y tienes que buscar la manera de evitar algún accidente doméstico. Presta atención para que no tengas alguna caída, torcedura, fractura, golpe. Tienes que suspender cualquier actividad que ponga en peligro tu integridad física. Es importante cuidar el cuerpo, mantenerse estable, seguro y feliz. El riesgo está presente y debes estar alerta.

ESCORPIO: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

SAGITARIO: No te puedes poner triste, tienes que calmarte y dejar de estar deprimido. Con esa actitud negativa no vas a llegar a ningún lado. Debes reaccionar y hacer los ajustes necesarios con la ayuda de Neptuno en trígono positivo. Estás pasando por un mal momento, pero debes estar consciente que no será así el resto de tu vida. Tienes que relajarte y buscar el equilibrio espiritual. Una vez más, debes superar esta situación y avanzar.

CAPRICORNIO: En estos momentos tienes que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente.

ACUARIO: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva, te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.

PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin