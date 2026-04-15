Horóscopo del 15 de abril: Es el momento de guardar silencio y no meterse en problemas

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ARIES: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Libérate de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

TAURO: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad te está ayudando el planeta Urano, que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y a realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre, en nuestras vidas, hay cambios, pero estos deben de ejecutarse de la manera más fácil posible.

GÉMINIS: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CÁNCER: Te sientes más alegre, tranquilo y relajado. También tienes un trígono positivo con el Nodo Norte. Todo te ayuda a visualizar mejor tus metas y a organizarte correctamente para el futuro. Al parecer, todo está bajo control y tu vida inicia un proceso importante de prosperidad infinita. Queda de tu parte darle fluidez a esta energía para que puedas consolidarte.

LEO: Tenemos un trígono positivo con el Sol que es de muchísima ayuda para mejorar la calidad de vida y sobre todo a tener un poco de espacio positivo para ti a nivel mental, psicológico y emocional, que te permite tener un mejor equilibrio. Así que, es muy bueno sacar provecho a esta posición planetaria y bendecir la ayuda de Sol en estos momentos.

VIRGO: No temas a la tormenta de Urano, su propósito final es despejar el horizonte para que tu luz vuelva a reinar con una autoridad renovada. Urano te confronta con una cuadratura poderosa y esta sacudida externa es el motor necesario para que recuperes tu auténtico brillo, liberándote de las pesadas cadenas de lo que ya no te pertenece. Al aceptar la ruptura de las viejas estructuras, permites una versión de ti más poderosa.

LIBRA: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

ESCORPIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

SAGITARIO: Es el momento de guardar silencio y no meterse en problemas hablando de más o entrando en chismes que no dejan ningún beneficio. Debes estar alerta y no difamar a nadie para evitar males mayores innecesarios. Estñas bajos las energías negativas de una cuadratura con Mercurio. Las comunicaciones están muy complicadas y es mejor no emitir opciones que después te lleven a conflictos. Es mejor escuchar que expresar tu sentir.

CAPRICORNIO: Tienes que tener mucho cuidado con la salud. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Debes evitar cualquier tipo de accidente, caída o golpe. Hay que estar alerta y tienes que prestar más atención. Resguarda en todo momento la salud física para evitar males mayores en tu vida con consecuencias inimaginables. Mantente despierto y activo de manera consciente y así evitas todo lo que pueda pasar.

ACUARIO: Un sextil positivo con Neptuno abre el canal hacia una conexión divina, íntima y luminosa. Esta energía celestial te envuelve, ofreciéndote la capacidad de superar cualquier proceso oscuro que hayas atravesado. Sientes la fuerza viva de Dios en ti, impulsándote a vencer cada obstáculo con firmeza. Su presencia es clara, protectora y combativa. Él lucha a tu lado en cada batalla del alma. Nadie podrá doblegarte.

PISCIS: Te sientes más alegre, tranquilo y relajado. También tienes un tránsito por tu signo positivo con el Nodo Norte. Todo te ayuda a visualizar mejor tus metas y a organizarte correctamente para el futuro. Al parecer, todo está bajo control y tu vida inicia un proceso importante de prosperidad infinita. Queda de tu parte darle fluidez a esta energía para que puedas consolidarte.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin