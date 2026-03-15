Horóscopo del 15 de marzo: Piensa más en ti y en tu bienestar

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ARIES: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realices alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus, es el planeta del amor está pasando por tu signo astrológico activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

TAURO: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza con alegría, por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

GÉMINIS: No todo es negativo y en esta oportunidad, florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

CÁNCER: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

LEO: Sabemos que ha sido muy fuerte para ti llevar a cabo muchos cambios. Pero, aun así, lo has logrado y has soportado los embates de la oposición con Plutón. Esta energía planetaria es muy fuerte y viene a destruirlo todo. Seguramente has dejado atrás muchos elementos a los cuales estabas apegado. Para salir de estas fuerzas plutonianas se recomienda ser lo más flexible posible y actuar como tu propio líder.

VIRGO: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

LIBRA: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Existen muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo en estos instantes no discutas, no busques conflicto, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación se pudiera complicar más con elementos de violencia. Entonces, tienes que frenar eso y buscar de resolver la crisis con la comunicación.

ESCORPIO: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

SAGITARIO: Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros. Lilith hace una pausa en tu signo astrológico, brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar.

CAPRICORNIO: Ahora ves todo más fácil y puedes tomar una mejor decisión para resolver qué camino tomará tu vida en los próximos meses. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te ayuda a resolver tu futuro. Ya se quedarán atrás las dudas y volverás a tener más firmeza en tu proceder. Estás dejando atrás los años de incertidumbre para entrar en años llenos de luz y resplandor. Ahora eres otro ser, más sabio con mayor evolución.

ACUARIO: Siempre es valioso dedicar tiempo a uno mismo. La vida de vez en cuando nos invita a mirarnos internamente y reconocer nuestra esencia divina. No todo es negativo. En esta oportunidad, el amor propio florece en tu vida, manifestándose a través de un sextil positivo con Venus. Es momento de establecer límites y no entregar más de lo que realmente puedes. Prioriza tu bienestar y piensa más en ti.

PISCIS: Marte está pasando por tu signo astrológico y estás recibiendo mucha energía. Estás súper activo con gran actividad. Es el momento de acelerar el proceso de expansión y adelantar en el camino. Todo se presta para que tu evolución se haga de manera positiva y fácil. Eres un ser lleno de luz, que deberías estar en las altas esferas del servicio espiritual para ayudar a miles en sus procesos de iluminación. Te estamos esperando.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

