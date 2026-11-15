Horóscopo del 15 de noviembre: Es el momento de dejar ir lo que te detiene

ARIES: Hay que seguir cuidando el cuerpo físico y mantener la salud a como dé lugar. Es importante que sigas avanzando y no decaiga tu nivel de energía. Ya estás cerca del fin del tránsito del planeta Saturno que durante mucho tiempo te ha hecho daño y ahora se activa de manera negativa, para verificar si en verdad has aprendido a respetar tu energía. Demuestra al Universo que eres un nuevo ser, lleno de luz y sabiduría.
TAURO: Se conserva una cuadratura negativa con el Nodo Norte y debes mantener tus sentidos en alerta máxima. El destino favorece a quienes se atreven a actuar con determinación y realismo. Al alinear tu inagotable optimismo con una disciplina impecable, lograrás capitalizar las circunstancias a tu favor antes de que el ciclo se cierre. Este desafío celestial es la herramienta que necesitas para cimentar tu éxito, transformando tu entusiasmo en una estrategia de acero.
GÉMINIS: Hoy es un día especial, bendecido por Dios a través de un sextil positivo con Marte. Todo está saliendo de manera excelente, hay muy buenas oportunidades para avanzar con fuerza y con excelentes energías. Se abren los caminos y hay que aprovecharlos para avanzar de manera acelerada. Es el momento del agradecimiento al Universo por permitir la apertura mágica de los senderos.
CÁNCER: Es el momento de dejar ir lo que te detiene y caminar con la ligereza de quien ha sanado sus raíces bajo la protección Divina. Tienes activa una cuadratura con Quirón que te obliga a confiar en cada paso que das hacia la paz interior con un propósito superior de luz y bienestar. Al integrar estas experiencias como lecciones de maestría, permites que la armonía se instale finalmente en tu corazón de forma permanente.
LEO: Debes aprovechar estos instantes con un trígono positivo con Saturno. Las acciones que se están llevando a cabo en el presente son trascendentales y seguras en tu vida. Puedes guardar al máximo en tu mente estas experiencias como uno de los instantes más positivos. El aprendizaje es infinito y nunca se termina, siempre se aprende. Es un momento del avance y crecimiento interno.
VIRGO: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.
LIBRA: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Ahora te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y estás reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Busca la manera de construir espacios inolvidables.
ESCORPIO: Este es el momento. La Luna en trígono positivo te motiva a reclamar tu lugar y proyectar tus ambiciones con una seguridad renovada. No permitas que el pasado dicte tus límites. Tienes el mando para rediseñar tu realidad según tus deseos más nobles. Al purificar tu entorno y tus pensamientos, abres las puertas a una prosperidad que se manifestará en cada paso que des hacia tu nueva vida.
SAGITARIO: Tienes activo un trígono positivo con Marte, la cual aporta la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen, para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.
CAPRICORNIO: Estás bajo la influencia de una cuadratura desafiante con Neptuno, lo que requiere especial atención a tu bienestar espiritual. Es fundamental que protejas tu energía, cierres tu campo áurico y te mantengas en sintonía con tu centro interior. Es probable que estés absorbiendo energías densas del entorno, por lo que una limpieza energética se vuelve esencial. Existen diversas técnicas elige la que más resuene contigo.
ACUARIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.
PISCIS: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos, permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que, al soltar el peso del pasado, tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin