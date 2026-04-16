Horóscopo del 16 de abril: Nada ni nadie te puede detener

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Te encuentras en una situación muy melancólica. Sabemos que es muy fuerte el paso de Saturno por tu signo. Extrañas todo y tienes muchos apegos del pasado que ya no existen y ahora solo n a tu memoria. Dejar atrás todo y mirar de frente al futuro es lo más recomendable para ti y tu nueva vida. Si sigues anclado en el pasado, no podrás avanzar y mucho menos lograr triunfar.

TAURO: Tienes que ponerte de acuerdo con lo que quieres realizar en el futuro. Es importante establecer una ruta bien definida para lograr estar bien claro en la vida. En estos momentos, es bueno reflexionar y establecer algunas acciones. Estás bien aspectado con un sextil positivo con Mercurio que te facilita la comunicación interna para ordenar tus ideas y definir qué rumbo se tomará y con cuáles herramientas puedes contar.

GÉMINIS: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional para generar cambios reales y duraderos.

CÁNCER: Tienes que tener mucho cuidado, porque estás bajo las influencias negativas de Saturno a través de una cuadratura y no es bueno para la salud. Cuida al máximo tu energía vital y evita los riesgos a tu integridad. Es muy importante estar alerta para no complicar aún más tu vida. Siempre, es muy bueno mantener un estado consciente y alejarse de cualquier peligro. Es mejor prevenir que lamentar.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Estás viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora, cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante con gran fuerza y a buen ritmo para lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante, tienes toda la fuerza del Universo para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie te puede detener.

LIBRA: Mantente alerta a tu entorno, la energía de Saturno en oposición pide orden y consciencia plena en cada paso. Aprovecha este ciclo para conectar con la introspección y fortalecer tu resiliencia interna mientras el tránsito se disipa. Recuerda que la verdadera protección nace de tu capacidad para escuchar las señales de tu cuerpo y actuar con sabiduría. La calma será el escudo que te mantendrá a salvo frente a cualquier adversidad.

ESCORPIO: En estos instantes tienes la mente muy clara y precisa en lo que quieres en la vida. Estás enfocando para lograr tus metas. Debes pensar en las estrategias para conseguir esas metas. Tienes activo un trígono positivo con el Nodo Norte que te indica el camino preciso que debes caminar. Ya queda de tu parte sí lo transitas o te quedas estático dónde estás, en una supuesta zona de confort. El libre albedrío es tuyo.

SAGITARIO: Mantente en movimiento y confía en que la sincronía del Universo está trabajando a tu favor para abrir las puertas del éxito que tanto mereces. Se activó un trígono excepcional con la Luna que bendice tu mundo interior. Recuerda que tu mente es un imán que atrae aquello en lo que decides enfocarte con fe. No permitas que las dudas pasajeras nublen la claridad de tu propósito, pues hoy el Cosmos respalda cada palabra que decretas.

CAPRICORNIO: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego verás los excelentes resultados.

ACUARIO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

PISCIS: Permite que la luz de tu espíritu ilumine cada rincón de tu alma a través de una cuadratura negativa con Lilith diseñada para tu evolución al vencer los obstáculos. Al abrazar tu vulnerabilidad sin juicios, transformas la naturaleza rebelde de Lilith en una sabiduría ancestral, una brújula interna que te guiará hacia una libertad emocional que nunca antes habías experimentado.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin