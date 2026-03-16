Horóscopo del 16 de marzo: No permitas que el pasado dicte tus límites

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ARIES: Lilith te bendice a través de un trígono positivo, revelando tus sombras no para temerles, sino para iluminarlas y transformarlas. Esta es una poderosa oportunidad para enfrentar tus bestias internas y liberarte de las ataduras emocionales que aún te retienen. Si abrazas este proceso con valentía, saldrás victorioso, y tras esa conquista interior, se abrirá ante ti un periodo de gloria, paz y profundo sosiego.

TAURO: La Luna te envuelve con un sextil armonioso. Aprovecha esta claridad lunar para sanar cualquier viejo rencor y fortalecer los lazos que sostienen tu corazón. Al abrir tu alma a los demás, descubrirás que el amor compartido se multiplica y se convierte en tu refugio más seguro. El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega.

GÉMINIS: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.

CÁNCER: Este es el momento, la Luna en trígono positivo te motiva a reclamar tu lugar y proyectar tus ambiciones con una seguridad renovada. No permitas que el pasado dicte tus límites. Tienes el mando para rediseñar tu realidad según tus deseos más nobles. Al purificar tu entorno y tus pensamientos, abres las puertas a una prosperidad que se manifestará en cada paso que des hacia tu nueva vida.

LEO: Aunque enfrentes momentos difíciles, recuerda que todo puede superarse y vencerse en el nombre del Señor. Hoy cuentas con un trígono positivo con Venus, una bendición que te permite renovar fuerzas para seguir adelante. Posees una gran voluntad y es momento de activarte con determinación para levantarte y continuar por el sendero de la luz. Todo está a tu favor, solo se espera una reacción positiva de tu parte para alcanzar la victoria.

VIRGO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

LIBRA: La conexión con la oposición de Neptuno garantiza un verdadero progreso. No caminas en soledad; confía en que la luz divina es el motor que impulsa cada uno de tus logros y protege tu bienestar integral. Al abrir tu corazón a esta asistencia invisible, descubrirás que las soluciones aparecen de forma natural y sin esfuerzo. Dedica momentos de silencio a la oración, permitiendo que esa guía superior ordene el caos externo.

ESCORPIO: Debes entrar en acción y no quedarte estancando lamentándote de tus males. Apaláncate en las energías de Marte que te está haciendo un trígono positivo excelente para salir adelante y comenzar a ser un triunfador. La vida es dura, pero es más dura si no se hace nada para cambiar la realidad. ¿Hasta cuando vas a estar así, en ese estado emocional? ¿Qué requieres para salir adelante y cambiar todo? Es ahora o nunca.

SAGITARIO: Mercurio retrógrado te azota con una cuadratura negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes para mejorar esta energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

CAPRICORNIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

ACUARIO: Reconoce que tu intuición es ahora tu brújula más precisa y que este sextil armónico con Neptuno se convierte en una guía superior para percibir la fuerza vibrante de la creación en tu interior, impulsándote a desarticular cada obstáculo con una determinación inamovible y una fe renovada. Recuerda que caminas con la armadura de la verdad y la victoria grabada en tu destino, para reclamar la paz que te ha sido prometida.

PISCIS: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Liberarte de las sombras del pasado y abre espacio para que la luz.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

