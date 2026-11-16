Horóscopo del 16 de noviembre: Suelta, perdona y avanza

ARIES: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta, perdona y avanza.

TAURO: Es el momento perfecto para hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido durante este tiempo. Tienes un trígono positivo con Lilith y esta energía te puede ayudar a verte internamente y a realizar este maravilloso estudio íntimo. Podrías ver cómo están tus finanzas y tu situación familiar y partir de allí, para lograr un enfoque global sobre tu vida. Hay que sacar cuentas y cerrar ciclos.

GÉMINIS: La Luna te envuelve con un sextil armonioso. Aprovecha esta claridad lunar para sanar cualquier viejo rencor y fortalecer los lazos que sostienen tu corazón. Al abrir tu alma a los demás, descubrirás que el amor compartido se multiplica y se convierte en tu refugio más seguro. El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega.

CÁNCER: Mantente en movimiento y confía en que la sincronía del Universo está trabajando a tu favor para abrir las puertas del éxito que tanto mereces. Se activó un trígono excepcional con la Luna, la cual bendice tu mundo interior. Recuerda que tu mente es un imán que atrae aquello en lo que decides enfocarte con fe. No permitas que las dudas pasajeras nublen la claridad de tu propósito, pues hoy el Cosmos respalda cada palabra que decretas.

LEO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios. Conversa con él a través de un trígono positivo con Neptuno. Siéntate cinco minutos y conversa sobre tus problemas personales, situaciones y procesos emocionales. Avanza en temas que te tienen desconcertado y así poder lograr de nuevo una estabilidad espiritual y emocional necesaria para tu vida anímica. Todo se puede solucionar con la ayuda del cielo.

VIRGO: En la vida siempre es importante ver nuestros errores. Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo te brinda esa alternativa positiva de poder ver en tu interior y saber mejor qué es lo que debes cambiar para lograr ser un mejor ser humano, más espiritual y positivo.

LIBRA: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

ESCORPIO: La cuadratura con el Nodo Norte se activa en tu vida y se abre un nuevo sendero que se despliega ante ti. Tu fuego interno posee la intensidad necesaria para iluminar incluso la incertidumbre más densa, convirtiendo el reto en una victoria personal. Cada obstáculo en tu camino es, en realidad, un entrenamiento para la grandeza que te espera al otro lado del miedo. No te asustes a avanzar con obligación, hazlo con la convicción de quien sabe que ha nacido para conquistar horizontes cada vez más amplios.

SAGITARIO: La Luna se encuentra bajo una cuadratura y debes confiar en el proceso de renovación que el Cosmos te ofrece. Pronto comprenderás que este retiro emocional fue el preludio de tu mayor fortaleza. Recuerda que cada cicatriz es una lección de maestría que te otorga la prudencia necesaria para construir un futuro más sólido.

CAPRICORNIO: La Luna te está bendiciendo con un sextil positivo para ayudarte a nivelar tus energías y emociones. Es una muy buena energía para comenzar y abrir paso para mantener muy elevadas las energías. La felicidad se conserva con tu espíritu y permite vivir momentos especiales, llenos de alegría con la familia y con los amigos. Es el tiempo de compartir y demostrar el cariño.

ACUARIO: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia Divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

PISCIS: Hoy te encuentras con un trígono positivo con el Sol. Magnifica energía para superar tus procesos emocionales y situaciones negativas de salud. El astro Rey te bendice con una regeneración celular profunda a través de sus rayos solares llenos de energías. Cada vez que veas el Sol salúdalo de frente y dale las gracias por su ayuda infinita. Mantente alerta y no te descuides. Evita accidentes.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin