Horóscopo del 17 de abril: Es momento de agradecer

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ARIES: La gran conjunción de Neptuno te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines. Permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado. Será un momento muy sublime de entrega y amor.

TAURO: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos, permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que, al soltar el peso del pasado, tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.

GÉMINIS: Hoy el sextil con Saturno abre un portal de consolidación. Proyectos que parecían lejanos comienzan a tomar forma, como raíces que se afianzan en tierra fértil. Esta energía te recompensa por cada sacrificio y cada paso dado con fe en medio de la incertidumbre. El cielo te entrega frutos, pero también sabiduría. Es momento de agradecer y reconocer el apoyo divino que te ha sostenido. Tu visión ha sido clara con una perseverancia ejemplar.

CÁNCER: Se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

LEO: La armonía de un trígono con Saturno te bendice. Confía en la disciplina que has mantenido, ya que esa será la base de tu prosperidad a largo plazo. No permitas que las dudas del ayer frenen tu ímpetu actual, el Universo respalda cada una de tus ambiciones profundas. Mantén tu mirada en la meta y permite que la satisfacción del deber llene de paz tu hogar y tu corazón.

VIRGO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativa de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra, es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo esté más positivo para ti.

LIBRA: Confía plenamente en tu visión, el cielo está conspirando para convertir tus anhelos en realidades tangibles y duraderas. Recibes ayuda de un sextil armónico con Lilith para caminar por el sendero de la luz con la seguridad absoluta de quien se sabe respaldado por la fe y la protección de Dios Todopoderoso. Reconoce que tu fuerza no solo reside en la armonía, sino en la valentía de reclamar el lugar que te corresponde por derecho de conciencia.

ESCORPIO: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.

SAGITARIO: Es natural que te sientas contrariado y desorientado por todo lo que estás atravesando. Estás bajo la influencia de una cuadratura con el Nodo Norte, una energía que nubla tu visión de futuro y dificulta conectar con tu propósito. En este momento puede parecer que no hay una meta clara, más allá de resistir y avanzar un día a la vez. La presión constante por mantenerte a flote puede ser abrumadora.

CAPRICORNIO: En este período tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso, relajarte y calmarte para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin