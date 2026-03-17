Horóscopo del 17 de marzo: Es el momento de demostrar quién eres

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ARIES: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

TAURO: Sabemos que estás muy agotado, pero el Sol y sus energías vienen a rescatarte para que puedas renovar tus energías. El astro Rey te bendice con un sextil positivo, buscando la manera que sigas adelante para tu bien y tu gloria. Es el momento de seguir y avanzar. No mirar atrás y no volver a pisar el camino que ya fue andado. Si lo haces, será cada día peor y peor, hasta complicar todo y llegar a un gran colapso de manera general.

GÉMINIS: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

CÁNCER: Tienes activo un trígono positivo con Marte y te aporta la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

LEO: Tu vida continúa avanzando con fuerza, gracias a un trígono positivo con Saturno, que bendice tu camino y te da las energías necesarias para seguir en el sendero de la luz. Hay que desarrollar tu espíritu con gran fuerza. Es un día de gloria y tienes que celebrarlo en grande. Estás haciendo las cosas muy bien y los resultados están garantizados de manera positiva. Solo hay que seguir adelante.

VIRGO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

LIBRA: En este momento hay una oposición negativa con Saturno. Existe la posibilidad de tener algunas dificultades en la salud. Debes mejorar en el área del cuidado personal y evitar el desgaste físico emocional. Esta situación es muy negativa y estás sufriendo las consecuencias del desgaste corporal. Hay que mejorar urgentemente y restablecer el equilibrio lo más pronto posible con el favor de Dios Todopoderoso.

ESCORPIO: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

SAGITARIO: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

CAPRICORNIO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil, ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

ACUARIO: Hoy tienes un sextil positivo con Saturno. Tu camino es resplandeciente y las situaciones empiezan a mejorar a tu favor. La vida continúa y siempre nos da una oportunidad para seguir adelante. Hay excelentes oportunidades para consolidar tus acciones. Es importante que continúes avanzando con fuerza y mucha fe, todo saldrá bien. Solo debes seguir adelante sin parar por nada ni por nadie.

PISCIS: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más, que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar quién eres. Tu siempre tienes la elección.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

