ARIES: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Liberarte de las sombras del pasado abre espacio para la luz.

TAURO: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

GÉMINIS: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad te está ayudando el planeta Urano, que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y a realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre, en nuestras vidas. hay cambios, pero estos deben de ejecutarse de la manera más fácil posible.

CÁNCER: Gracias a un trígono armonioso con Mercurio, tu claridad mental se agudiza, aprovecha esta lucidez para organizar tus prioridades y descartar aquello que ya no aporta valor a tu crecimiento personal. La perfección que buscas nace de la coherencia entre lo que piensas, dices y ejecutas con disciplina. Confía en que cada pequeño cambio que implementes hoy se convertirá en la base sólida de un éxito duradero y gratificante.

LEO: La Luna te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Ahora entras en un proceso de grandes beneficios emocionales, que te llevarán a realizar excelentes acciones y resultados.

VIRGO: En el día de hoy tienes un sextil positivo con Mercurio. Aprovecha esta tregua celestial para limpiar tu camino de asperezas y proyectar una imagen de liderazgo basada en el entendimiento mutuo. Al integrar la escucha activa en tus conversaciones, descubrirás verdades que facilitarán una reconciliación profunda y duradera. No subestimes el poder de una palabra dicha a tiempo, para sanar vínculos que creías fracturados.

LIBRA: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza hoy con alegría, por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

ESCORPIO: El planeta Mercurio está pasando por tu signo y debes aprovechar esta lucidez para comunicar tus ideas más visionarias, pues tu palabra tiene hoy el poder de abrir puertas que antes parecían selladas. Mantén tu mente abierta a las señales del entorno; el Universo te está entregando las claves para diseñar el futuro que siempre has soñado. Tu originalidad será el motor que acelere la manifestación de tus proyectos.

SAGITARIO: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una alineación que permite que todo fluya con mayor facilidad y armonía. Se están abriendo puertas importantes que traen consigo grandes oportunidades y es fundamental que estés atento para aprovecharlas. La suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede llegar por distintas vías inesperadas.

CAPRICORNIO: Es el momento de cuidar el cuerpo físico y mejorar sustancialmente. Se disparan todas las alertas y tienes que evitar cualquier peligro a tu integridad. Tienes activa una cuadratura negativa con Saturno y es mejor que abras los ojos y estés superatento para evitar males mayores. Estos próximos seis meses serán de mucha tensión y hay que prestar atención a los detalles.

ACUARIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar, a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

PISCIS: Aprovecha este viento a favor para cimentar el éxito que has perseguido con tanta determinación. Disfrutas de los beneficios de un trígono con Mercurio que genera enfoque y determinación. Esta claridad mental sella acuerdos y comunica tus visiones más ambiciosas al mundo. No subestimes el poder de tu intuición, Mercurio actúa como tu aliado y cada palabra que pronuncies tendrá el peso de un decreto.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin