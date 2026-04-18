Horóscopo del 18 de abril: Es el momento de actuar con firmeza y decisión.

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy tienes activa una conjunción con Marte, cuya energía impulsa el movimiento y la acción en tu vida. Este planeta transita por tu signo astrológico, brindándote la fuerza necesaria para destrabar situaciones que habían quedado estancadas. Es momento de tomar decisiones y cambiar el rumbo con determinación. Recuerda que cada acción que realices ahora tendrá una repercusión en el futuro, ya sea positiva o negativa.

TAURO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

CÁNCER: Hoy deberías evitar cualquier exceso, sobre todo en las fiestas. No es el mejor momento para elevar el consumo del alcohol. Hay una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que tener mucho cuidado. No te pases de tragos, evita hacer espectáculos desagradables a nivel social. Vigila tu comportamiento. Tu imagen se puede ver empañada por el nefasto accionar fuera de contexto y de mal gusto.

LEO: En estos instantes te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él. Tómate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. En el futuro, recordarás estos días como especiales y muy sutiles para crecer.

VIRGO: La Luna te favorece con un trígono armonioso. Mantente receptivo a las señales del entorno, ya que la claridad que recibes es el cimiento de la estabilidad que tanto has anhelado construir. Permite que tu sentido innato de la justicia y la belleza guíe tus decisiones, asegurando que cada paso que des esté en perfecta sintonía con tu propósito superior.

LIBRA: En este momento tienes una oposición negativa con Marte. El planeta de la acción no te está apoyando en estos momentos. Tienes que buscar las fallas para entonces rectificarlas y tener mejores resultados. No sigas perdiendo tiempo con actividades que no generan nada positivo a tu vida. Debes enfocarte mejor y estar más atento. Es importante para tu bienestar que impidas el avance de esta energía tan negativa en tu vida.

ESCORPIO: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

SAGITARIO: No puedes bajar el ritmo de avance que tienes en estos momentos. Debes continuar a buen ritmo y aprovechar que el planeta Saturno te está ayudando con un trígono positivo para estar bien encaminado y con buena estabilidad. No pierdas estos meses ni te distraigas en tu camino. Mantén el enfoque para que puedas tener grandes resultados y así lograr la victoria.

CAPRICORNIO: Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior y en tus procedimientos para evaluar y mejorar. En estos momentos deberías establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hicisteis en el pasado reciente, para saber si en verdad estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos.

ACUARIO: Cuadratura con Venus. Las circunstancias están complicando aún más tu situación a nivel amoroso y de pareja, la cual está a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.

PISCIS: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una alineación que permite que todo fluya con mayor facilidad y armonía. Se están abriendo puertas importantes que traen consigo grandes oportunidades y es fundamental que estés atento para aprovecharlas. La suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede llegar por distintas vías inesperadas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin