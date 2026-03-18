Horóscopo del 18 de marzo: No permitas que las dudas pasajeras nublen la claridad de tu propósito

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ARIES: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos, permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que, al soltar el peso del pasado, tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: Cuentas con un sextil positivo con Saturno, una alineación que ilumina tu camino con claridad y firmeza. Las circunstancias comienzan a alinearse a tu favor y la vida te ofrece una nueva oportunidad para avanzar con propósito. Este es un momento ideal para consolidar tus esfuerzos y dar forma concreta a tus planes. Mantén tu paso firme, guiado por la fe y la disciplina. Todo saldrá bien si perseveras con confianza.

CÁNCER: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

LEO: Mantente en movimiento y confía en que la sincronía del Universo está trabajando a tu favor para abrir las puertas del éxito que tanto mereces. Se activó un trígono excepcional con la Luna y bendice tu mundo interior. Recuerda que tu mente es un imán que atrae aquello en lo que decides enfocarte con fe. No permitas que las dudas pasajeras nublen la claridad de tu propósito, pues hoy el Cosmos respalda cada palabra que decretas.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

ESCORPIO: En estos momentos tienes un trígono positivo con el Sol que hace que las circunstancias empiecen a mejorar muchísimo para ti. Ahora el viento sopla a tu favor. El Sol te bendice y te da la bienvenida a un nuevo comienzo. Actualmente puedes avanzar de manera más fácil. El astro rey, alumbra tu sendero. El futuro te pertenece y si sigues así, a este ritmo, podrás tener grandes beneficios para tu vida y tu gran evolución.

SAGITARIO: En el día de hoy, tienes un trígono positivo con Venus. Dios te permite renovar fuerzas para continuar. Hay momentos difíciles, pero todo se puede superar y vencer en el nombre del señor. Tienes mucho poder de voluntad y deberías activarte con impulsos para levantarte y continuar caminando en el sendero correcto de la luz. Todo está a tu favor y solo se espera una reacción positiva de tu parte para lograr la victoria.

CAPRICORNIO: Se activó una cuadratura negativa con Venus, lo que te invita a trabajar mejor en tus emociones y definir lo que realmente sientes por ese ser especial que te rodea. Es momento de reflexionar y preguntarte si esta persona es la adecuada para construir una vida juntos o simplemente una relación pasajera sin mayor trascendencia. Estás en una encrucijada que te paraliza, consumiendo tu tiempo valioso y distrayéndote de tu verdadero camino.

ACUARIO: Los cambios y ajustes continúan manifestándose en tu vida, guiándote hacia resultados más alineados y satisfactorios en todos los planos. En esta etapa, cuentas con el respaldo de un trígono positivo con Urano, cuya energía impulsa el proceso de transformación de forma más ágil y menos disruptiva. Es momento de abrirte a lo nuevo y permitirte experimentar para crear desde una perspectiva renovada.

PISCIS: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. La luminaria más poderosa del firmamento te acompaña y te impulsa a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin