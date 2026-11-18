ARIES: Confía en tu capacidad innata para construir realidades sólidas a partir de tus sueños más ambiciosos. No temas soltar las estructuras que ya no sirven, pues el vacío que dejas es el espacio donde florecerá tu nueva abundancia. Mantén tu mirada en la meta; un trígono armonioso con Marte permite que tu perseverancia convierta cada obstáculo en un peldaño hacia tu éxito definitivo.

TAURO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. No queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

GÉMINIS: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

CÁNCER: Continúa la protección del Universo a tu alma, ya muy golpeada por diversas situaciones difíciles que quedaron en el pasado. Una vez más, existe un halo defensor que te ayuda a superar estos malos momentos a través de un trígono positivo con la Luna. Esta energía te sostiene por unos pocos días. Debes ganar tiempo y seguir buscando la manera de avanzar con las diversas herramientas a tu alcance.

LEO: Bajo el cielo protector de Júpiter en tu signo, tu intuición se agudiza para detectar aquello que realmente nutre tu alma y descartar lo que agota tu energía. Al sintonizar con esta frecuencia de abundancia, permitirás que la sanación fluya de manera natural por cada rincón de tu ser, disolviendo antiguas tensiones. El universo te está brindando la resistencia necesaria para florecer en todas tus dimensiones.

VIRGO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

LIBRA: Empieza a mejorar un poco tu situación, sobre todo a nivel del amor. Venus está recorriendo tu signo astrológico y esto hace que las energías puedan fluir de manera más fácil en tu vida. Es importante hacer un análisis de la calidad del amor que le brindas a los demás miembros de tu familia. Así podrás hacer ajustes en el intercambio energético y lograr, incluso, tener más amor propio.

ESCORPIO: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantener la vida llena de alegría en este mes tan especial. Busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y disfruta para crear días especiales e inolvidables.

SAGITARIO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo, que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue y debes avanzar como sea, porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

CAPRICORNIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar, a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

ACUARIO: Un sextil positivo con Neptuno abre el canal hacia una conexión divina, íntima y luminosa. Esta energía celestial te envuelve, ofreciéndote la capacidad de superar cualquier proceso oscuro que hayas atravesado. Sientes la fuerza viva de Dios en ti, impulsándote a vencer cada obstáculo con firmeza. Su presencia es clara, protectora y combativa. Él lucha a tu lado en cada batalla del alma. Nadie podrá doblegarte.

PISCIS: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin