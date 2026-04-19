Horóscopo del 19 de abril: Es el momento de soltar y disfrutar con la familia

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ARIES: Este es el momento de confiar en tu intuición y permitir que la sabiduría del Universo guíe cada una de tus acciones. La Luna te favorece con un sextil radiante y no debes temer a los nuevos comienzos, tu resiliencia es el motor que transformará tus sueños en realidades tangibles. El Cosmos conspira a tu favor.

TAURO: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Ahora te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y está reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Busca la manera de construir espacios inolvidables.

GÉMINIS: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.

CÁNCER: En estos momentos, deberías establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

LEO: Definitivamente te encuentras bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura de Venus. Las situaciones en el amor son complicadas, al punto de pensar que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

VIRGO: Tienes un trígono positivo con Venus; significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva, para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y deberás aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

LIBRA: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

ESCORPIO: Hoy recibes el impulso de un trígono favorable con Venus, lo que marca un momento muy positivo en temas de amor y conexión emocional. La energía se vuelve más fluida y propicia para avanzar en asuntos relacionados con la pareja. Es una excelente oportunidad para establecer acuerdos significativos y construir una relación sólida con grandes beneficios y proyecciones de bienestar compartido a futuro.

SAGITARIO: Estás atravesando momentos difíciles a nivel emocional y la angustia pesa sobre ti. La Luna transita por tu signo opuesto y su influencia no te brinda la paz que necesitas. La vida parece volverse más compleja cada día y es momento de reaccionar con determinación. Una vez más, eres libre de elegir tu camino, pero ahora debes liberarte de las cadenas emocionales más profundas para recuperar tu equilibrio emocional.

CAPRICORNIO: Hoy disfrutas de un hermoso trígono con Venus, lo que abre las puertas a una etapa de armonía en el amor. Las energías fluyen con naturalidad, favoreciendo el entendimiento y el crecimiento en pareja. Es un momento ideal para llegar a acuerdos importantes y construir una relación sólida, con proyecciones muy positivas hacia el futuro. Recuerda no ser demasiado exigente; permite que las cosas fluyan con suavidad.

ACUARIO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos que en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto, para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila, con el apoyo de Dios.

PISCIS: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus, que marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad, facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias; permite que el amor se exprese.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin