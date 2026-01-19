Horóscopo del 19 de enero: Todo se siente muy acelerado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La poderosa Luna te hace un sextil positivo para activar tus emociones de manera espectacular. Hoy regresan a ti grandes momentos del pasado para ser revividos en tu memoria y así disfrutar lo ya vivido. Contempla la Luna, disfrútala y habla con ella para que siempre te escuche y sea tu cómplice y confidente. La conexión jamás debe perderse. Es importante lograr que cada día estés más con cerca de su energía.

TAURO: El Universo vuelve a abrirte senderos de avance, permitiéndote moverte con agilidad y firmeza como tanto disfrutas. Durante la semana, un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces, invitándote a tomar decisiones con seguridad. Es momento de materializar cambios profundos, para sembrar transformaciones duraderas.

GÉMINIS: Tienes un trígono positivo a nivel emocional con la Luna. Estás conectado muy bien con tus emociones más poderosas. Te vas a permitir a ti mismo ver la vida desde otro punto de vista, más positivo y con ganas de vencer cualquier obstáculo. Es importante seguir manteniendo este nivel de optimismo para tener resultados más concretos y estables. Todo lo que hagas depende de ti para tener un futuro más glorioso.

CÁNCER: La oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad de que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

LEO: Te encuentras con influjos negativos. En esta oportunidad tienes a la Luna en el signo opuesto y te altera todo tu sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos. Te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

VIRGO: Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo, para diseñar un nuevo plan de vida. Tienes un trígono positivo con Mercurio. Debes hacer ajustes para mejorar y tener mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

LIBRA: Hoy tienes una noche positiva llena de magia conectado a la Luna que activa y restablece todo a nivel emocional. Se hace presente en tu vida el equilibrio y la armonía. Tu alma te lo agradece de todo corazón. Es un momento de plena comunión con la energía femenina de la mítica Luna. Sería muy bueno contemplarla y disfrutarla. Conversar unos minutos con ella y pedirle que se lleve todo lo negativo de tu vida.

ESCORPIO: Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

SAGITARIO: Es un día súper maravilloso con los efectos excelentes de un sextil con Venus. Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Empiezas a sentir que es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva para lograr tu avance.

CAPRICORNIO: Es un día especial para poder conversar y llegar a buenos acuerdos con cualquier persona que se tenga algún conflicto o diferencias en sus puntos de vistas. Estás bajo las influencias positivas de Mercurio y se activan todos los procesos del buen entendimiento. Es importante en este instante que te permitas relajarte y quitarte problemas del camino para evitar perder tiempo en el futuro inmediato. Excelente unión para avanzar.

ACUARIO: Hoy la Luna te permite tener una conexión íntima con tu ser y así purificar tus emociones. Debes construir tu vida en bases sólidas como te gusta y deseas. La vida está en constante movimiento, debes liberar y perdonar mucho de tu pasado para seguir adelante con fuerza, integridad y paz interna. No acumules rencores, odios y mal sabores en tu corazón. Trata de eliminar esos sentimientos.

PISCIS: Todo se siente muy acelerado. Es que estás bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

