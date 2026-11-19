ARIES: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.

TAURO: En este momento Mercurio se encuentra en oposición a tu signo astrológico, lo que exige especial atención a tus palabras y comentarios. Es fundamental que mantengas la calma y te sostengas en tu ética personal. Evita hablar mal de otros o caer en la difamación; actúa con respeto, integridad y educación. De este modo, evitarás complicaciones innecesarias y fortalecerás tu credibilidad.

GÉMINIS: El planeta Urano está pasando por tu signo astrológico y te mueve muchísimo las energías y así el Universo busca los cambios y las transformaciones necesarias para que evoluciones. Es el momento indicado para generar un crecimiento importante a través del poder que genera los ajustes para mejorar todo a tu alrededor. Para evitar problemas, debes ser más flexible y así adaptarte bien a tu nuevo nivel de vida.

CÁNCER: En estos momentos tienes que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente.

LEO: Estás muy feliz gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora, forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

VIRGO: Tienes el Sol bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo, es una energía excelente para continuar avanzando. Hoy se abren los caminos en tu vida. Podrás continuar adelante con tus planes, alcanzar las metas de manera más fácil y sencilla. Tienes el apoyo del astro Rey, eso hay que agradecerlo con una venia. Lo más difícil quedó atrás.

LIBRA: Ahora mismo, tienes la Luna en tu signo opuesto y no te hace bien para tu alma. Es el momento de olvidar las penas y sacar a relucir lo mejor de tu alma, para levantar esos ánimos y volver a sentir ganas de vivir. Hay que buscar una vez más esa motivación para subir todos los días a la conquista de tus metas y volver alcanzar la gloria. Deja de quejarte y olvida lo que se perdió en el pasado y libérate.

ESCORPIO: Mercurio continúa su movimiento directo dentro de tu signo astrológico y te permite avanzar con fuerza en algunas situaciones que estaban estancadas. Este es el momento de imprimir mayor velocidad a tus proyectos. Es el tiempo indicado para seguir avanzando en la vida. No pierdas esta oportunidad de Mercurio que te ayuda y te beneficia para que todo salga perfecto. Es sumamente importante que lo hagas ahora.

SAGITARIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

CAPRICORNIO: Lilith está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre estás mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti, mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único fin de esta acción, es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que debes hacer constantemente.

ACUARIO: Saturno en este momento está haciendo un sextil positivo y te va a ayudar a consolidar tus acciones. Se logra una liberación importante de energías. Ahora podrás seguir adelante con tus planes y sobre todo con la bendición de Saturno que te permite fortalecer todos tus proyectos y acciones que ya venían ejecutando. Puedes acelerar el proceso y mejorar la efectividad. Siempre es muy bueno mejorar.

PISCIS: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar con honestidad y coraje.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin