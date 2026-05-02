Horóscopo del 2 de mayo: Piensa más en ti y en tu bienestar

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ARIES: No todo es negativo, y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

TAURO: Excelentes energías con el Sol, en estos momentos es para regenerar tu cuerpo físico y darte la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones que ya vienes haciendo. Esta conexión con el Sol, pasando por tu signo es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad. Después, tendrás unos resultados excelentes. El agradecimiento a Dios es muy importante para que las energías fluyan.

GÉMINIS: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

CÁNCER: El Sol te bendice en estos momentos con un sextil positivo extraordinario que te permite conectarte con fuerza y afianzarse con energía positiva en la vida. Con mucho optimismo, estás luchando grandes batallas, pero tu corazón es noble, fuerte y tienes unas experiencias enormes en la guerra, por lo tanto, rindes más y por ser un guerrero, ya ha demostrado que eres un ser especial y ahora mereces la gloria.

LEO: Se mantiene la energía y la vigilia gracias a un trígono positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nadie ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios.

VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que puede sumirte en un estado de confusión e incertidumbre. Se abren múltiples caminos ante ti y elegir no es tarea sencilla. Este es un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomes ahora tendrá un impacto profundo y duradero en tu vida. Aunque el panorama parezca incierto, confía en que este proceso te está guiando hacia un cambio trascendental.

LIBRA: La oposición con Marte señala un día de alta intensidad. Debes elevar tu vibración por encima del conflicto y transformar la tensión en una sabiduría que te hará invencible ante las tormentas. Aprovecha este roce cósmico, no como un castigo, sino como una oportunidad de oro para fortalecer tu carácter y madurez. Recuerda que la verdadera fortaleza no reside en tener la razón, sino en la capacidad de sanar a través de la comprensión.

ESCORPIO: Estás pasando por un momento difícil, tienes una oposición con el Sol. Tu vida no está marchando bien a nivel de salud y te sientes agotado, sumamente desgastado. Debes ir al médico y hacer un chequeo general completo. Por lo usual, tú no eres así, más bien eres alegre, fuerte y rápido con mucha acción. Pero el Universo está frenando tu accionar y debes hacer una pausa para lograr un nuevo equilibrio.

SAGITARIO: Se abren nuevas oportunidades para transformar aspectos importantes de tu vida y dar pasos firmes hacia adelante. Mercurio te favorece con un poderoso trígono positivo, marcando una etapa de apertura y claridad mental. Es el momento de caminar con seguridad y confianza en ti mismo. El Universo siempre te brinda caminos para avanzar y te ofrece alternativas cuando estás dispuesto a verlas.

CAPRICORNIO: Es el momento de desacelerar el ritmo, auditar tus intenciones con una honestidad inquebrantable y operar exclusivamente desde un centro de equilibrio absoluto. Posees una cuadratura restrictiva con Marte que te obliga a dominar tu fuego interno, garantizando una victoria mucho más sólida y legítima. Comprende que a veces la flecha debe retroceder en el arco para poder ser disparada con una precisión infalible hacia el blanco.

ACUARIO: Es importante conectarte con la energía poderosa de Plutón. Esa fuerza está pasando por tu signo astrológico desde hace ya un tiempo y cada día que pasa, avanzas en este planeta con alegría. Eres un gran maestro espiritual con mucha sabiduría por haber pasado tantas experiencias enriquecedoras durante estos últimos tiempos. Es el momento de dar gracias a Dios por recibir tanta ayuda en momentos difíciles.

PISCIS: Es muy posible que las circunstancias te estén arropando y deberías soltar un poco la situación. Inténtalo en otro momento, tienes una cuadratura negativa con Lilith. Los resultados son muy tardíos y las circunstancias no son favorables. Hay que tener paciencia y relajarse lo más que se pueda. Más adelante, te activas y se lograrán los objetivos. Se avanza, aunque no se vea, evitando también se gana.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

