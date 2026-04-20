Horóscopo del 20 de abril: La gloria te pertenece en la medida en que vences tus miedos

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ARIES: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

TAURO: Hoy, Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida. Podrás disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada espectacular con muchos detalles. Espero que lo aproveches al máximo y sigas adelante. Dios te bendiga.

GÉMINIS: La Luna sigue transitando por tu signo astrológico para lograr una renovación interna de tu ser, con el único fin de crecer internamente y emocionalmente. Existen oportunidades para que madures y te conviertas en un ser más evolucionado. Debes revisar todo lo relacionado con el amor, para mejorar y unir aún más la pasión. Lograrás mayor estabilidad luego de par de años.

CÁNCER: Es el momento de desacelerar el ritmo, auditar tus intenciones con una honestidad inquebrantable y operar exclusivamente desde un centro de equilibrio absoluto. Posees una cuadratura restrictiva con Marte que te obliga a dominar tu fuego interno, garantizando una victoria mucho más sólida y legítima. Comprende que a veces la flecha debe retroceder en el arco para poder ser disparada con una precisión infalible hacia el blanco.

LEO: Tenemos la fuerza de la Luna a través de un sextil positivo extraordinario que permite seguir adelante con gran fuerza interior y tus emociones totalmente equilibradas. Debes estar seguro de lo que estás haciendo y de los cambios que estás ejecutando en estos momentos. También debes fortalecer tu autoestima y caminar con pasos llenos de seguridad. Las situaciones te están convirtiendo en un gran líder y eso es importante.

VIRGO: Tienes una cuadratura negativa con la Luna. Estás dudando de tus capacidades y puedas inclusive pensar que no eres merecedor de la gloria que has trabajado y has luchado durante tanto tiempo. Debes evitar el auto saboteo y tienes que entender mentalmente, que sí lo puedes lograr y que lo mereces, porque naciste para ser un vencedor. La gloria te pertenece en la medida en que venzas tus miedos.

LIBRA: Te siente bastante mejor a nivel anímico. Tienes un trígono positivo con la Luna brindándote una seguridad emocional más estable y sólida. Esta energía te dará tranquilidad y paz para que puedas avanzar y seguir caminando por el sendero de la luz. Es muy importante conservar este estado de equilibrio y así mejorar en otros aspectos de tu vida. Te felicitamos por tu esfuerzo para evolucionar.

ESCORPIO: Debes relajarte lo más que puedas. Tienes una oposición con Venus y las circunstancias a nivel del amor no están muy buena que digamos. La situación puede complicarse más y debes guardar la calma para evitar violencia y discusiones estériles. Tienes que tener un alto nivel de madures y no perder el control. Hay que prevenir males mayores. Suelta la relación para volver a ser feliz.

SAGITARIO: Hoy tienen una oposición negativa con la Luna. Las circunstancias a nivel de la pareja están muy complicadas y debes evitar un conflicto a gran escala. Te estás haciendo mucho daño a nivel emocional. Si la relación ya no da para más, es posiblemente que exista una ruptura definitiva. Esto pudiera generar muchos problemas de salud. Lamentablemente serán momentos difíciles para ti.

CAPRICORNIO: Hoy el amor te sonríe con un trígono positivo de Venus. El planeta del amor se hace presente y te abre las puertas de la pasión y el disfrute en pareja. Debes concentrarte y buscar alguna actividad donde puedas compartir con ese ser tan especial en tu vida que te acompaña todos los días. Estamos creados para ser felices y compartir nuestras alegrías. La gloria no sirve de nada si solo es tu triunfo. Los instantes tienen que ser compartidos.

ACUARIO: Contamos con la poderosa influencia de la Luna a través de un trígono positivo extraordinario, impulsa tu avance con una fuerza interior renovada y un equilibrio emocional pleno. Es momento de confiar plenamente en lo que estás haciendo y en los cambios que estás implementando. Refuerza tu autoestima y avanza con pasos firmes cargados de seguridad. Las experiencias que estás viviendo te están forjando.

PISCIS: Tienes una cuadratura con la Luna que quizás te están haciendo mucho daño a nivel emocional y piensas que no puedes salir de tus problemas. Eso es completamente falso, todo te impulsa en un movimiento hacia adelante y los momentos difíciles nunca se repiten. Tienes que procesar los cambios y las transformaciones. Es el momento de dejar atrás esos instantes negativos. La vida es un constante fluido.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

