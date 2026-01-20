Horóscopo del 20 de enero: Cuídate de lo que dices

ARIES: Se activó una poderosa cuadratura negativa con Mercurio. Las circunstancias se pueden complicar muchísimo por hablar de más. Te recomiendo más prudencia al expresarte y al decir algunas cosas que no deberías de comunicar a los demás. El silencio evita grandes problemas. No seas parte de la difusión de chismes. Existe el peligro de verte involucrado en confusiones y malos entendidos. Cuídate de lo que dices.
TAURO: Hoy tienes una cuadratura con la Luna. Debes conectarte más con tus emociones internas para sanarlas y liberarlas. Activa los procesos de sanación emocional para que tu sistema nervioso mejore y se equilibre rápidamente. Sabemos que viviste momentos muy difíciles en los últimos dos años con consecuencias nefastas en tus procesos afectivos. Al final, siempre es bueno superar el pasado.
GÉMINIS: Hoy tu vida se pone más intensa con un trígono positivo con Plutón. Vienen cambios y transformaciones importantes dentro de tu ser. El amor será modificado y todo esto va a ser muy bueno para ti y las situaciones serán más benevolentes y agradables. Debes abrirte a recibir nuevas opciones en el amor para activar la pasión y volver a encender todas tus emociones poderosas.
CÁNCER: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo está más positivo para ti.
LEO: Estás bajo las influencias negativas de una oposición con el planeta Plutón. Las circunstancias se te hacen difíciles y pueden existir momentos muy complicados para ti, sobre todo a nivel energético. Se están produciendo grandes transformaciones físicas y tienes que cuidar mucho más a tu cuerpo. Ya tienes tiempo con problemas de salud y debes buscar ayuda y así poder salir adelante con esta situación.
VIRGO: Los cambios y las transformaciones se siguen planteando, haciendo ajustes, pero demasiado lentos. El Universo quiere que se haga más rápido, porque ya no hay tiempo y debes aprovechar estos momentos y la ayuda de Dios para que puedan hacerse esos cambios de manera más fácil, tranquila y con mejores energías positivas. Estás bajo un trígono positivo con Urano que te está ayudando. Entiéndelo, procésalo y facilita el cambio en tu vida.
LIBRA: Tienes un trígono positivo bastante poderoso con Plutón. Generas una visión muy precisa y positiva frente a las circunstancias que existen a tu alrededor. Hay mucho trabajo interno que se debe activar y aprovechar con estas energías que te obligan a mirar a tu ser interno para sanar viejas heridas. Es el mejor momento para activar procesos de perdón y lograr una liberación efectiva.
ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo.
SAGITARIO: En estos momentos existe un sextil positivo con Plutón que te obliga a crecer internamente y a desarrollar algunas opciones espirituales para mejorar tu aspecto interior y así poder afrontar tus cambios y transformaciones internas. El Universo quiere que sigas adelante en tu camino. Llegó el momento de avanzar y subir al siguiente nivel. Debes pasar las pruebas que te están asignando ahora con máxima aprobación.
CAPRICORNIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.
ACUARIO: El Sol te bendice con su energía. Hoy, entra el astro Rey a tu signo astrológico. Te deseamos un feliz cumpleaños. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta lo que viene en el futuro.
PISCIS: Tienes un sextil con Urano en este momento por tu signo astrológico y eso hace que la circunstancia sea muy positiva a nivel de cambio y transformaciones. Esto empieza a mejorar muchísimo para ti y es excelente, puesto que las decisiones que estás tomando ahora, son las correctas y eso te trae muy buenos beneficios a corto plazo. ¡Te felicito!
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin