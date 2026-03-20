Horóscopo del 20 de marzo: Estás viviendo de manera acelerada

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ARIES: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

TAURO: Existe una cuadratura con Plutón que te inquieta y quieres cambiar muchísimas cosas al mismo tiempo y no puede hacerlo así de manera simultánea. Deberías ir poco a poco por etapas y así transformaras toda tu vida. Pudieras empezar con tu cuerpo físico y tratar de tener mejores hábitos de vida, encontrar el equilibrio a nivel de salud. Recuerda, es más fácil nivelar la mente o al espíritu. Inicia con lo más elemental, que es lo denso.

GÉMINIS: Te encuentras con un sextil positivo con Venus, la energía de tu pareja te apoya para que sigas avanzando en esos cambios y las transformaciones que están ejecutando en estos momentos. Así que, aquí vas a tener la oportunidad que tu pareja vea con buenos ojos esos cambios y te permita poder crecer, avanzar y desarrollarte de una manera más positiva con firmeza.

CÁNCER: Tienes que cuidar tu salud. Tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno muy negativa y fuerte. Debes prestarle más atención a las actividades que haces y tratar de comer mejor. Hay que evitar los excesos de todo tipo. También es muy importante que evites algún accidente, caída, golpe o una fractura. Cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico. Se precavido y alerta para evitar males mayores.

LEO: Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. En este momento, Dios está de tu lado para ayudarte y protegerte para que puedas avanzar. Ahora estás en un proceso de reconstrucción a nivel emocional. Tienes que perdonar y sanar para que puedas fluir en tu evolución de manera más rápida. Debes agradarle a Dios por la ayuda que te ofrece para que estés bien y puedas seguir creciendo.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: Tienen una oposición con Venus, las circunstancias a nivel del amor y la pareja no están muy buena que digamos, entonces, la situación puede complicarse un poco más, debes guardar la calma y evitar la violencia o discusiones para que las energías puedan fluir. Tienes que relajarte para que termines de suceder y no te generes males mayores. Suelta y libera para que puedas avanzar con mejores energías.

ESCORPIO: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Estás viviendo de manera acelerada, gracias a Dios que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que, activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.

SAGITARIO: Lilith hace una conjunción dentro de tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante, dar gracias a Dios, por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros.

CAPRICORNIO: Deberías mantenerte bastante alerta. Tienes una cuadratura con Venus, el planeta del amor. No es positivo en estos momentos estar discutiendo con la pareja. Es muy lamentable que tengas una relación tóxica, deberías cerrar ciclos y no permitir que se siga degradando la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante.

ACUARIO: Este ciclo de equilibrio generado por la Luna en sextil positivo, es el cimiento perfecto para proyectar tus próximas conquistas con una mente despejada y un corazón sereno. No temas cuestionar tus propios límites actuales, pues tu naturaleza ascendente te exige siempre una versión más pulida y sabia de ti mismo. Al integrar esta paz con tu inagotable disciplina, transformarás este momento de calma en la plataforma hacia metas que antes considerabas inalcanzables.

PISCIS: Se activa fuertemente toda tu vida. Ahora tienes al planeta Mercurio directo en tu signo y esas energías positivas te ayudan a agilizar todos los procesos que estaban antes estancados. El Universo te está ayudando y hay que agradecer por este nuevo impulso. Vas a sentir que todo se mueve rápido y quizás quieras frenar los procesos. No deberías parar nada, es el instante preciso para ser flexible y cooperar para tener excelentes resultados.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin