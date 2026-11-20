ARIES: Al declarar tu gratitud de manera consciente, multiplicas las señales de bienestar que seguirán nutriendo tu camino hacia la plenitud total. Se activa poderosamente un trígono excepcional con Júpiter que te genera una sintonía con la opulencia espiritual y es solo el inicio de un ciclo de expansión que transformará tu realidad material. Cultiva un corazón rebosante de gratitud hacia la divinidad, reconociendo en cada bendición el reflejo de una energía superior que guía tus pasos.

TAURO: Una poderosa oposición con el Sol, te está restando mucha energía vital y te tiene muy débil a nivel físico. Debes cuidarte más para evitar un desgaste innecesario. Podrías tener algún efecto negativo en tu salud. Todo eso se puede evitar, si elevas tus defensas y buscas resguardarte para no complicar la situación. Tampoco, es bueno que tengas alguna actividad que ponga en riesgo tu integridad física. Alerta a cualquier eventualidad.

GÉMINIS: Hoy tienes un trígono con Plutón, que también te ayuda a avanzar en estos cambios y transformaciones profundas. Recuerda que todo en la vida, primero pasa en tu mente y después posteriormente pasa en lo físico, así que, todo tiene que ser planificado, organizado y después ejecutado. Eso es, lo que te enseña Plutón, a que hagas las cosas con orden y rapidez, pero de manera efectiva.

CÁNCER: Es importante utilizar la mejor herramienta que tiene el ser humano, la comunicación. Es magnífica y ahora tiene un trígono positivo con Mercurio, el planeta de la comunicación que te brinda la oportunidad de poder llegar a acuerdos en cualquier tipo de conflicto y así superar las crisis existenciales dentro de tu entorno familiar. Siempre el diálogo brinda soluciones efectivas.

LEO: Lo fundamental es evolucionar con paso firme y total convicción producto de la influencia de una conjunción con Marte. Aprovecha este fuego interno para cerrar ciclos que ya no te aportan y abrirte camino hacia nuevas ambiciones con una confianza inquebrantable. Más allá del impulso inicial, busca canalizar esta fuerza con estrategia para evitar conflictos innecesarios.

VIRGO: Existe hoy un sextil positivo con Mercurio. Se activa la herramienta más importante del ser humano con la comunicación, se puede lograr todo en esta vida. Tienes que comunicarte mejor y llegar a ciertos acuerdos con tu entorno, para mejorar tu estilo de vida. Este es el momento donde debes transmitir tus ideas de una mejor manera y así poder tener el beneplácito, para ejecutarla. Gracias a tu liderazgo.

LIBRA: Las circunstancias actuales pueden sentirse envolventes, como un velo que nubla tu claridad interior. Lilith en cuadratura con tu signo, activa procesos profundos que desafían tu equilibrio natural. No es momento de forzar, sino de rendirse con sabiduría. Los resultados tardan porque el alma está gestando algo más grande. La paciencia se convierte en tu aliada y el descanso, en tu medicina. Relájate, respira y permite que el tiempo divino haga su obra.

ESCORPIO: Comienza con fuerza el apoyo de un sextil positivo con Lilith. Se activa en tu vida las transformaciones más intensas que puedas vivir. Es el momento de ver tus errores y presenciar tus fallas, para luego poder corregirlas y mejorar internamente. Sabemos que puedes tener una vida superior y depende de ti cómo manejes la crisis que vives en el presente. Tienes posibilidades fuertes de tener un mejor futuro.

SAGITARIO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos. El último mes fue muy bueno, ahora, el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

CAPRICORNIO: La poderosa Luna está activa en el día de hoy. Te está haciendo una cuadratura negativa y puede destrozar tu relación amorosa. Seguramente en los próximos días vivirás momentos muy difíciles y tendrás que afrontar la situación de la manera más honesta posible. No te justifiques y busca resolver de la forma menos traumática para todos.

ACUARIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclo más fácilmente.

PISCIS: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio, que te ayuda mucho a poder entenderte a ti mismo, y sacar mejores conclusiones de lo que estás viviendo en estos momentos, y así poder relajarte un poco más. Hay que definir lo qué quieres a futuro con tu vida y poder señalar un camino y puedas tener una ruta de tránsito y evolucionar espiritualmente.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin