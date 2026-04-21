Horóscopo del 21 de abril: Tu estado de ánimo está muy afectado

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ARIES: Mercurio está pasando por tu signo astrológico y te está ayudando a renovar todas tus energías que se activan para que puedas seguir adelante con buenas energías y logres grandes beneficios. La vida te está liberando, pero ya queda de tu parte ser una persona nueva y no seguir haciendo lo mismo del pasado. Es el momento de hacer cambios que te lleven a un mejor momento.

TAURO: El poderoso Sol está mejorando tus energías y está pasando por tu signo para lograr una renovación total de tus células. Ahora entras en un nuevo proceso de crecimiento y estarás en poco tiempo en un mejor lugar con grandes perspectivas para un futuro cercano, donde debes estar con mayor calidad de vida. Todo va a cambiar y debes estar preparado para el éxito. No le tengas miedo a la gloria y acepta el cambio.

GÉMINIS: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad, te está ayudando el planeta Urano que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre en nuestras vidas hay cambios, pero estos deben ejecutarse de la manera más fácil posible.

CÁNCER: La Luna está transitando por tu signo astrológico y trae paz, tranquilidad y serenidad a tu vida. Ahora se te permite tener estos momentos de armonía interior, para seguir adelante, creciendo y caminando para recargar energías positivas a nivel espiritual. Así la evolución está garantizada y se manifiesta en tus acciones llenas de amor para todos en tu entorno. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.

LEO: El Universo vuelve a abrirte senderos de avance, permitiéndote moverte con agilidad y firmeza, como tanto disfrutas. Durante la semana, un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces invitándote a tomar decisiones con seguridad. Es momento de materializar cambios profundos para sembrar transformaciones duraderas.

VIRGO: El amor propio se hace presente en tu vida. Un trígono positivo con Venus garantiza una reflexión en ti para que logres amarte a ti mismo de manera imperante. Debes enfocarte en mejorar tu salud a través del Amor. Podrás vencer todas las dificultades, es una cuestión de amor a ti mismo y protección total de tu cuerpo físico. Es importante que te enfoques de manera efectiva para tener mejores resultados.

LIBRA: La oposición con Marte señala un día de alta intensidad. Debes elevar tu vibración por encima del conflicto y transformar la tensión en una sabiduría que te hará invencible ante las tormentas. Aprovecha este roce cósmico, no como un castigo, sino como una oportunidad de oro para fortalecer tu carácter y madurez. Recuerda que la verdadera fortaleza no reside en tener la razón, sino en la capacidad de sanar a través de la comprensión.

ESCORPIO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

SAGITARIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo Divino.

CAPRICORNIO: Tienes una oposición con la Luna y es muy posible que te sientas desgastado a nivel emocional. Las cosas no están saliendo muy bien que digamos y te sientes desilusionado. No se pueden perder las esperanzas y recuerda que más adelante te puedes recuperar y vivir mejores momentos. Es el instante de levantar ese ánimo y buscar la manera de definir tus metas en el futuro para crear una nueva vida.

ACUARIO: Es el instante preciso para ejecutar acciones concretas, especialmente en el terreno de las emociones, donde tienes el poder de cimentar transformaciones profundas y perdurables. Mantienes activo un sextil armónico con Marte que permite visualizar la cima y sabe que cada paso es un metro más cerca en la dirección correcta de alcanzar la gloria.

PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

