Horóscopo del 21 de diciembre: Vienen instantes llenos de gloria

ARIES: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor todo poderoso. Estás viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora son únicas he irrepetibles. Estás bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración con un nivel elevado de efectividad. Estás sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

TAURO: El Sol se conectan de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

GÉMINIS: Hoy amaneces de ánimo con un espectacular trígono positivo con la Luna. Esta energía te permite establecerte anímicamente desde una perspectiva más efectiva y así poder avanzar de una manera más sólida dentro de tu vida. Ahora no hay dificultades que te impidan progresar. El éxito está garantizado por tu buen desempeño y fuerzas para salir adelante en la vida con armonía e impulso espiritual.

CÁNCER: Dios te bendice con su presencia en tu vida a través del planeta Júpiter que te brinda toda su calma, paz y estabilidad para tu vida. Son momentos especiales donde debes buscar su permanencia en el tiempo. Cultiva su amor en tu corazón y ábrete a recibir su esencia sublime para que puedas elevar tu vibración y encuentres la felicidad en tu interior. Dios es grande y eso jamás lo puedes olvidar.

LEO: En este instante cósmico existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que estás realizando en tu vida. La situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutes no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción, sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.

VIRGO: Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. Te envuelven energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad. Esta semana se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas.

LIBRA: Se activa la intuición en tu vida. Existe un trígono positivo con Plutón. Seguramente tienes contacto con otras dimensiones. Se activa todo lo que tiene que ver con la vida espiritual y mejora muchísimo tu intuición, y eso te permite elevar tu espíritu a otro nivel superior. Te felicito por tener este gran crecimiento personal que hace que tu vida cambie para siempre.

ESCORPIO: La Luna está activa con un trígono positivo especialmente bueno para ti. Se abren buenas oportunidades para que sigas adelante en comunión con la luz de la espiritualidad, la prosperidad y la abundancia. Es el momento ideal para invocar a Dios todo poderos a que siga contigo caminando y entre los dos destruyan todos los obstáculos que se puedan presentar en el futuro. Gracias Dios por todo el apoyo.

SAGITARIO: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o sea víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarlo. No es el momento de hacer ninguna inversión. Debes esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

CAPRICORNIO: Es el momento preciso para continuar y poder establecer una base emocional excelente. Tienes el apoyo de las poderosas energías cósmicas que te rodean para que sigas adelante. La Luna está pasando por tu signo astrológico, ayudándote a crecer internamente y a mejorar tus emociones más ocultas. Desde allí, puedes hacer los cambios y las transformaciones necesarias que te está pidiendo el Universo para que sigas evolucionando.

ACUARIO: En vista de que no quieres entender que tienes que seguir avanzando en la vida y no dejas a tu pasado atrás, el Universo te coloca una cuadratura negativa con Urano y te obliga a seguir caminando. Ahora será de una manera más brusca, más difícil, más complicada. Vienen momentos difíciles para ti y tendrás que afrontar los acontecimientos con mucha sabiduría de acuerdo a tu nivel evolutivo.

PISCIS: La poderosa Luna te hace un sextil positivo para activar tus emociones de manera espectacular. Hoy regresan a ti grandes momentos del pasado para ser revividos en tu memoria y así disfrutar lo ya vivido. Contempla la Luna, disfrútala y habla con ella para que siempre te escuche y sea tu cómplice confidente. La conexión jamás debe perderse. Es importante lograr que cada día estés más con cerca de su energía.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin