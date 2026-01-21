Horóscopo del 21 de enero: No permitas que el miedo detenga tu evolución

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Abre tus brazos para recibir la energía positiva de un sextil con Venus que genera abundancia. No permitas que el miedo detenga tu evolución, por el contrario, salta con confianza hacia lo desconocido sabiendo que el éxito es tu destino natural. Mantén tu espíritu elevado y tu corazón agradecido, porque cuando te alineas con el amor universal, los milagros dejan de ser una posibilidad para convertirse en realidad.

TAURO: Estás atravesando un periodo excepcional, colmado de optimismo. Es ahora cuando te sientes pleno, con energías renovadas para avanzar con determinación y constancia hacia tus objetivos. Hoy cuentas con un sextil maravilloso con Júpiter, y a partir de este momento, la fuerza del Universo te respalda para superar cualquier desafío que se cruce en tu camino. Nada ni nadie podrá detenerte.

GÉMINIS: Tus emociones están muy alteradas y la situación se puede complicar aún más. Ahora mismo, estás bajo las influencias de una cuadratura negativa con la Luna. Debes guardar la calma y mantenerte estable para soportar la presión y no complicar aún más el panorama. No es fácil, pero es mejor estar tranquilo que perdiendo el control y generando más problemas. Siempre es mejor actuar con educación y con sabiduría.

CÁNCER: Estás feliz y muy contento, porque Dios te bendice y está a tu lado celebrando tus glorias. Estás recibiendo un gran apoyo de la Luna que está en trígono positivo. Estás viviendo momentos muy positivos y esperamos se sigan prolongando a través del tiempo. Te felicitamos por esta excelente recuperación emocional que te permite seguir avanzando en tu recuperación. Es muy positivo verte levantándote.

LEO: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos, tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

VIRGO: Estás muy triste. El día de hoy estás complicado por una oposición con la Luna que te entrega energías negativas que se reflejan en tu estado anímico. Tus emociones están muy alteradas y genera un desequilibrio general que puede abrir la puerta a las enfermedades. Hay que tener mucho cuidado y evitar un estado depresivo sin sentido. El Universo tiene mucho que ofrecerte y es el momento de valorar lo bella que es la vida.

LIBRA: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Debes estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

ESCORPIO: Estás feliz y lleno de gratitud, porque Dios te bendice y celebra tus logros. La Luna te acompaña con un trígono positivo brindándote un respaldo emocional profundo y sereno. Estás atravesando una etapa muy favorable y deseamos de corazón que esta energía se prolongue en el tiempo. Te felicitamos por esta hermosa recuperación emocional que te impulsa a seguir avanzando con firmeza. Es inspirador verte renacer con tanta fuerza y luz.

SAGITARIO: La Luna está influyendo a través de una cuadratura negativa. Hay días que las energías están estancadas y no fluyen. No debes entrar en desesperación y buscar mejor la calma para que todo sea menos traumático. Te sientes muy triste y es normal pasar algunos momentos sin suficiente fuerza de voluntad. Lo que no debes permitir, es quedarte allí en ese estado. Por suerte, esta energía negativa es muy pasajera.

CAPRICORNIO: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o sea negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

ACUARIO: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

PISCIS: La mágica y poderosa Luna está pasando por tu signo astrológico. Dios te bendice y te está ayudando en tu proceso de aguante para evitar males mayores. Cada día que pasa es un día menos de sufrimiento. No dejes que te destruyan. Debes ejercer tu dignidad y afrontar la situación con buena actitud. Después de este proceso tan difícil, serás un ser invencible lleno de sabiduría y fortaleza.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

