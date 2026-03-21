Horóscopo del 21 de marzo: Es mejor evitar

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ARIES: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor Todopoderoso. Estás viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora son únicas he irrepetibles. Estás bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración, con un nivel elevado de efectividad. Estás sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

TAURO: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos, permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que, al soltar el peso del pasado, tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.

GÉMINIS: El Universo te ayuda a consolidar lo que estás haciendo en estos momentos. Esas energías se manifiestan a través de un sextil positivo con Saturno. Es un instante muy positivo y Dios te bendice para que sigas adelante con confianza y armonía emocional. Es la semana para demostrar tu madurez emocional para que tengas mejores resultados en esta vida, que te ha dado tanto y que todavía quiere darte más.

CÁNCER: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno.

LEO: En este momento tienes un trígono positivo con Saturno. Esta energía te brinda firmeza, fortaleza y mucha solidez a tus actividades. Ahora se te permite construir un futuro de una manera muy sólida. Este es el momento indicado para seguir desarrollándote correctamente en todos los niveles. Vienen energías positivas para tu vida, pero debes también aprovecharlas para que sigas evolucionando de manera efectiva.

VIRGO: Alerta máxima, tienes una oposición negativa con el planeta Mercurio y no es bueno estar hablando mal de las personas ni emitir juicios sin saber la verdad de los hechos. Podrías complicarte sin ninguna necesidad por estar difamando. Recomiendo guardar silencio y ser prudente al extremo. Por favor, mantente tranquilo y desarrolla tu madurez para que todo sea perfecto y sin problemas. Es mejor evitar.

LIBRA: En este momento hay una oposición negativa con Saturno. Existe la posibilidad de tener algunas dificultades en la salud. Debes mejorar en el área del cuidado personal y evitar el desgaste físico emocional. Esta situación es muy negativa y estás sufriendo las consecuencias del desgaste corporal. Hay que mejorar urgentemente y restablecer el equilibrio lo más pronto posible con el favor de Dios Todopoderoso.

ESCORPIO: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

SAGITARIO: En este período, tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Deberías tomarte un descanso, relajarte y calmarte, para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

CAPRICORNIO: Existe una cuadratura negativa con Saturno. Te sientes muy presionado por tu entorno. Es importante para ti honrar tu palabra y seguir adelante creciendo, desarrollándote al mejor nivel posible. Tu vida tiene que transformarse de manera positiva. Convertirte en un ser de luz que permite la evolución a través del tiempo, de lo contrario, podrías enfermar o somatizar a través de tu cuerpo la presión que sientes.

ACUARIO: Hoy tienes un sextil positivo con Saturno. Tu camino es resplandeciente y las situaciones empiezan a mejorar a tu favor. La vida continúa y siempre nos da una oportunidad para seguir adelante. Hay excelentes oportunidades para consolidar tus acciones. Es importante que continúes avanzando con fuerza y mucha fe, todo saldrá bien. Solo debes seguir adelante, sin parar por nada ni por nadie.

PISCIS: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar lo que verdaderamente eres. Tu siempre tienes la elección.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin