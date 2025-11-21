Horóscopo del 21 de noviembre: Debes prestarle más atención a lo que siente tu corazón

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Esta semana, un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti, como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

TAURO: Por favor, es muy importante que guardes silencio y puedas evitar algunos problemas. Te encuentras en estos momentos bajo las influencias negativas de una oposición con el planeta Mercurio retrógrado. La situación podría salirse de control. No hables mal de los demás y deja el chisme. No es una buena actitud para ti el estar por allí hablando de más. Es importante callar y no meterse donde nadie le ha llamado. Tu honor está a prueba.

GÉMINIS: En estos momentos tienes una oposición con la Luna y el Universo te pone contra la pared para ver si puedes manejar mejor las energías internas. En estos instantes sientes mucha tristeza y dolor con un poco de depresión y tienes que animarte para salir de ese estado crítico. Lo mejor es seguir adelante viviendo una vida que necesita transformaciones importantes. Ya es hora que hagas los correctivos.

CÁNCER: Dios te bendice con su presencia en tu vida a través del planeta Júpiter, que te brinda toda su calma, paz y estabilidad para tu vida. Son momentos especiales donde debes buscar su permanencia en el tiempo. Cultiva su amor en tu corazón y ábrete a recibir su esencia sublime, para que puedas elevar tu vibración y encuentres la felicidad en tu interior. Dios es grande y eso jamás lo puedes olvidar.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno tiene mucho trabajo revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas, para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.

VIRGO: En este momento tienes una cuadratura con la Luna y vuelves otra vez a tener de ciertos problemas con tu autoestima y estado de seguridad emocional. Pareciera que no estás de acuerdo con los cambios que están ejecutando en estos momentos. Debes prestarle más atención a lo que siente tu corazón y lo que es más beneficioso para ti, así lograras estar firme en tus decisiones y no dudar más de lo que estés haciendo.

LIBRA: En este momento existe una oposición con Neptuno. Te están enviando energías negativas. Te están haciendo dudar de tu proceder. Hay una confusión creando grandes indecisiones. No estás seguro de lo que estás haciendo. Esta crisis te puede traer problemas graves dentro de tu vida. Debes estar más seguro en lo que haces y decirle al Universo que estás preparado para grandes retos.

ESCORPIO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de con Mercurio retrógrado. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo esté más positivo para ti.

SAGITARIO: El Universo te está obligando en estos momentos a tomar una decisión importante, tienes una cuadratura con el nodo norte que te obliga a que tienes que seguir creciendo y seguir adelante. Hay momentos donde no quieres avanzar y el Cosmo te presiona para que precisamente lo hagas y sigas evolucionando. Es importante seguir caminando, no te puedes detener, porque si lo haces, pierdes la oportunidad de desarrollar conscientemente.

CAPRICORNIO: Existe un sextil positivo en estos momentos con el Nodo Norte. El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria. Hacer un alto y pensar cuál es el rumbo que está tomando tu vida.

ACUARIO: Es el momento perfecto para rectificar lo que sea necesario y mejorar tu vida. Un grandioso sextil con Quirón se manifiesta en tu vida para invitarte a reflexionar sobre tus procesos emocionales. Avanza con fuerza y usa esta oportunidad para corregir tus errores y crecer como ser humano. Recuerda que Quirón siempre te ayuda a superar las heridas del pasado e integrar sus valiosas enseñanzas.

PISCIS: Te encuentras bajo una cuadratura negativa con la Luna y esto hace que vuelvas otra vez a tener una recaída a nivel emocional y pienses que las cosas no están saliendo bien. Te sientes como inseguro en las circunstancias que estás viviendo y las decisiones que has tomado, vuelven otra vez a tu mente, generando dudas. Debes buscar la manera de sentirte más firme, con respecto a lo que haces.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin