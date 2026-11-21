ARIES: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva en el amor que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse, para lograr entonces, un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

TAURO: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy. La Luna te está bendiciendo con todo su poder y te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.

GÉMINIS: Es el instante preciso para ejecutar acciones concretas, especialmente en el terreno de las emociones donde tienes el poder de cimentar transformaciones profundas y perdurables. Mantienes activo un sextil armónico con Marte que permite visualizar la cima y saber que cada paso es un metro más cerca en la dirección correcta de alcanzar la gloria.

CÁNCER: Tu mente se convierte hoy en un imán de soluciones creativas y conexiones valiosas que facilitarán tu camino. Posees un trígono maravilloso con el Sol, permitiendo una claridad en el propósito de vida. Confía en tu intuición para avanzar con solides en cada paso. El Universo ha alineado tus pensamientos con éxito y la prosperidad se manifiesta correctamente.

LEO: Es un día maravilloso con los efectos excelentes de un sextil con Venus. Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Empiezas a sentir que es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva para lograr tu avance.

VIRGO: La Luna te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Ahora entras en un proceso de grandes beneficios emocionales que te llevarán a realizar excelentes acciones y resultados.

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios profundos. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se logrará abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa de mejor calidad de vida.

ESCORPIO: Hoy no estás muy bien a nivel emocional y te encuentras en procesos dolorosos negativos. La vida te está dando lecciones fuertes para que reacciones y realices tus ajustes. Ya depende de ti si lo quieres aceptar o simplemente quieres dejar pasar las oportunidades. Estás bajo las influencias negativas de la Luna con una poderosa oposición. Estás muy triste, pero ya esta nefasta energía pasará en los próximos días.

SAGITARIO: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus, el cual marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad, facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias; permite que el amor se exprese.

CAPRICORNIO: Cuadratura con Venus. Las circunstancias están complicando aún más tu situación a nivel amoroso y tú relación de pareja está a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores, que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.

ACUARIO: No admitas que el desánimo transitorio eclipse tu ambición a largo plazo, pues tu capacidad de resistencia es tu mayor ventaja competitiva. Utiliza la oposición con Júpiter para la introspección y ajustar tus planes y cimentar tus sueños sobre bases mucho más realistas y sólidas. Confía en que tras superar esta pendiente, alcanzarás una cima que te ofrecerá una perspectiva mucho más clara y gratificante de tu destino.

PISCIS: La Luna te está bendiciendo con un sextil positivo para ayudarte a nivelar tus energías y emociones. Es una muy buena energía para comenzar y abrir paso para mantener muy elevadas las energías. La felicidad se conserva con tu espíritu y permite vivir momentos especiales, llenos de alegría con la familia y con los amigos. Es el tiempo de compartir y demostrar el cariño.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin