Horóscopo del 22 de abril: Es el momento de soltar y disfrutar con la familia

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ARIES: Te encuentras en una situación muy melancólica. Sabemos que es muy fuerte el paso de Saturno por tu signo. Extrañas todo y tienes muchos apegos del pasado que ya no existen y ahora solo pertenecen a tu memoria. Deja atrás todo, y mira de frente al futuro, esto es lo más recomendable para ti y tu nueva vida. Si sigues anclado en el pasado, no podrás avanzar y mucho menos lograr triunfar.

TAURO: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y estás reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Busca la manera de construir espacios inolvidables.

GÉMINIS: Este es el momento ideal para confiar en tu instinto, gracias a un sextil positivo con Marte que invita a liderar con el ejemplo, permitiendo que tu valentía natural abra las puertas que antes considerabas cerradas. No te detengas ante los desafíos, pues tu resiliencia es hoy tu mayor ventaja competitiva hacia la cima.

CÁNCER: Tienes una cuadratura negativa con Mercurio. En estos momentos no es bueno estar hablando de más. No difames a nadie y evita los chismes. Debes estar más en silencio. Deja que los demás expresen sus emociones y digan lo que ellos quieran. Pórtate de una manera más sabia y trata de no discutir con las personas de tu entorno. Eres un ser con un alto nivel de madurez y debes pasar fácilmente esta prueba.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar con fuerza, firmeza y solidez. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles, todas superadas con la manifestación del amor en tu vida. Ahora, hay que reconstruir y avanzar.

VIRGO: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

LIBRA: Tienes una oposición negativa con Mercurio. En estos momentos no es bueno estar hablando de más. No difames a nadie y evita los chismes. Debes estar en silencio. Deja que los demás expresen sus emociones y digan lo que ellos quieran. Pórtate de una manera más sabia y trata de no discutir con las personas de tu entorno. Ya eres un ser con un nivel alto de madurez y debes pasar fácilmente esta prueba.

ESCORPIO: En estos momentos tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía te está ayudando a avanzar y te está dando ánimo para que puedas afrontar las situaciones difíciles que vives desde hace tiempo. Es muy importante entrar en una fase de agradecimiento a Dios y seguir manteniendo la alerta a nivel físico. No creas que ya estás fuera de peligro. Debes estar atento a nivel máximo para evitar mayores complicaciones.

SAGITARIO: Confía en tu capacidad innata para construir realidades sólidas a partir de tus sueños más ambiciosos. No temas soltar las estructuras que ya no sirven, pues el vacío que dejas es el espacio donde florecerá tu nueva abundancia. Mantén tu mirada en la meta, un trígono armonioso con Marte permite que tu perseverancia convierta cada obstáculo en un peldaño hacia tu éxito definitivo.

CAPRICORNIO: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel.

ACUARIO: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

PISCIS: Venus te están haciendo un sextil positivo para que abras tu corazón y recibas al amor de diferentes corrientes. El amor familiar va más allá, y es más poderoso que el amor de la pareja y siempre debe prevalecer ante todas las cosas. Es muy hermoso ver el desarrollo del amor de tus padres a través de tu vida. Tener el apoyo emocional de ellos, es una bendición muy grande que debes agradecer.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

