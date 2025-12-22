Horóscopo del 22 de diciembre 25: Son días donde el amor y la energía más profunda de la vida se elevan

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Ahora es importante utilizar la mejor herramienta que tiene el ser humano, que es la comunicación. Tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te brinda la oportunidad de poder llegar a un acuerdo en cualquier tipo de conflicto. Debes superar las crisis existenciales que puedan estar dentro de tu entorno familiar. Una vez solucionado este percance, se te abrirán las puertas y estarás mejor anímicamente.

TAURO: Tienes el apoyo en estos momentos de la Luna para seguir adelante con fuerza y determinación. Tienes que vencer tus miedos, sobre todo a nivel emocional, para poder seguir adelante con pasos firmes. Hay que volver a tener confianza, esperanza y fe. La vida te permite una gran oportunidad. Sabemos que estarás bien. Eres un ser de luz, lleno de sabiduría que merece ser feliz y lograr tus metas.

GÉMINIS: Tienes que cuidar mucho tu salud, porque tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno. Esa cuadratura es muy negativa y debes prestarle más atención a las actividades que haces. Trata de comer mejor y también evitar excesos. Es muy importante que evites algún accidente, una caída, golpe o fractura. Alerta a cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico.

CÁNCER: Continúa una oposición negativa con el Sol. Las circunstancias se pueden complicar a nivel de salud. Tienes que buscar de nuevo el equilibrio corporal para estar bien en todos los sentidos. También hay que reflexionar e investigar las causas del porqué estás teniendo esta crisis. Debes hacer ajustes en tus creaciones que no son las más correctas y debes modificar ese proceso. Hay que localizar el origen de tu estado físico.

LEO: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio que te ayuda mucho a poder entenderte a ti mismo a sacar mejores conclusiones de lo que estás viviendo en estos momentos y así poder relajarte un poco más. Hay que definir lo que quieres a futuro con tu vida y poder señalar un camino, para que puedas tener una ruta de tránsito y evolucionar espiritualmente.

VIRGO: Te encuentras con los influjos negativos. En esta oportunidad, la Luna la tienes en el signo opuesto y te altera todo tu sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos. Te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

LIBRA: En este momento tiene un sextil positivo con Mercurio. Todo se agiliza gracias a la posibilidad de llegar a acuerdos, conversando y activando la diplomacia frente a los conflictos. Hay que activar la buena comunicación y usarla como una herramienta positiva para lograr tus objetivos. Es muy importante intercambiar ideas, escuchar al entorno y llegar a buenos convenios. Se establecen las nuevas bases del progreso familiar.

ESCORPIO: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que durante todo el mes que acaba de pasar, te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante.

SAGITARIO: Se activó un sextil positivo con la Luna. Hoy te estás conectando muy bien con esa energía para avanzar y crecer. Tu espíritu se siente más renovado, tranquilo y relajado. Ahora se te permite acelerar el proceso evolutivo y convertirte en otro ser, subiendo al siguiente nivel. Las experiencias recibidas durante los últimos tres años han sido muy fuertes, pero han logrado una transformación increíblemente en tu ser.

CAPRICORNIO: En el día de hoy se produce una conjunción entre con el Sol para darte un empujón positivo simultáneo que te permite conectarte directamente con tu pareja. Son días donde el amor y la energía más profunda de la vida se elevan. Esta energía te permite reconectar todas tus células del cuerpo a través de la sexualidad y la pasión. Debes seguir caminando con energías positivas en el sendero de la luz.

ACUARIO: La Luna te ayuda a entender lo que está pasando por tu vida a nivel de metas y estrategias. Debes pensar un poco en el futuro y poder analizar si vas por buen camino o si las actividades que estás haciendo te alejan del camino. Rectifica si estás alejándote y refuerza si estás en lo correcto. Apenas estás a mitad del sendero y todavía hay mucho territorio que recorrer con fuerza y constancia.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin