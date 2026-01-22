Horóscopo del 22 de enero: Respira y recuerda que el poder está dentro de ti

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En estos instantes debes aprovechar la energía poderosa de Plutón, que te está ayudando con un sextil positivo espectacular y está propiciando cambios y transformaciones profundas en tu vida. Quizás estés viviendo momentos históricos donde puedes avanzar a mayor velocidad. Todos a tu alrededor quedarán asombrados por tus nuevos avances. Es importante ser flexible y adaptarse.

TAURO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

GÉMINIS: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora, estas con más energías seductora y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora, lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido, para que todo pueda fluir de manera fácil.

CÁNCER: Debes estar claro y definido en lo qué quieres en la vida. Se tienen que tener metas bien establecidas. No te puedes equivocar y estás siendo observado por la oposición de Marte que te llevará al extremo para no cometer ningún error. Si lo haces bien, el Universo te va a premiar con excelentes beneficios, pero si lo haces mal, te van a abandonar y estarás a la deriva. Tu siempre eliges.

LEO: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Existen muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo en estos instantes no discutas, no busques conflicto, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación se pudiera complicar más con elementos de violencia. Entonces, tienes que frenar eso y buscar de resolver la crisis con la comunicación.

VIRGO: Estás viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante con gran fuerza y a buen ritmo para salir adelante y lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante tienes toda la fuerza del Universo para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie te puede detener.

LIBRA: Estás transitando un momento delicado influenciado por una oposición negativa de la Luna que puede alterar profundamente tu mundo emocional. La tensión puede ir en aumento, por eso es esencial que conserves la calma y no alimentes el conflicto. Sé consciente de tus reacciones, no dejes que la ira o el descontrol te arrastren hacia decisiones impulsivas que podrías lamentar. Respira y recuerda que el poder está dentro de ti.

ESCORPIO: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos, tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado, porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de tus manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: Estás bajos las influencias positivas de un sextil con la mágica Luna. Estás vibrando en energía poderosa que genera una fuerza interior enorme para ser usada a tu favor en tus actividades diarias. Es un día lleno de alegría y de gozo espiritual. Es importante hacer consciencia de esta ola de buena esencia para que no se malgaste en fiestas o celebraciones innecesarias. Mantén tu enfoque en tus metas y establece tu dirección.

ACUARIO: La autoridad favorable de Mercurio transitando por tu signo simplifica tus relaciones y resuelve lo pendiente recuperando la energía necesaria para enfocarte en tus ambiciones más altas. Recuerda que la verdadera maestría reside en saber cuándo ceder para ganar terreno en lo que realmente importa. Dialoga para negociar y avanzar adecuadamente en armonía.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin