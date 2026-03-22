Horóscopo del 22 de marzo: Estás en camino de saborear las dulzuras de la vida

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ARIES: Hoy, Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida, y así poder disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular, que te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada espectacular con muchos detalles y espero que lo aproveches al máximo y sigas adelante. Dios te bendiga.

TAURO: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez como a ti te gusta. Así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

GÉMINIS: Tu intuición es muy buena y nunca debes dejarla a un lado. En esta oportunidad, tienes un sextil positivo con Neptuno. Estas energías facilitan la conexión con otras dimensiones y permite la comunicación con Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. También podrás tener contacto con tus seres queridos que ya no están con nosotros, pero que siguen ayudando en tu evolución espiritual. Conversa con ellos y establece una amistad.

CÁNCER: El amor se complica un poco, tienes una cuadratura con Venus y el cariño se aleja de tu vida. Las circunstancias son mucho más complicadas de lo normal y ahora entra en un proceso de abandono y debes dejarlo así para centrar más la atención hacia tu vida y puedas mejorar los aspectos de salud que están pendientes en estos momentos presentes. Cuídate y sigue adelante.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: La Luna te ayuda con un poderoso trígono. Celebra este despertar de tu propia fuerza interna. Al fortalecer tu núcleo interno descubrirás que tu bienestar ya no depende de la validación externa, sino de la paz que tú mismo cultivas. Esta nueva libertad te permitirá establecer vínculos mucho más saludables, basados en la elección consciente y no en la necesidad emocional. Debes amarte sin condiciones y conviértete en un faro de equilibrio.

LIBRA: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o sea víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarlo. No es el momento de hacer ninguna inversión. Deberá esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

ESCORPIO: Existe una oposición lunar poderosa que causa confusión. Confía en tu capacidad de adaptación para corregir el rumbo sobre la marcha, ya que el destino premia a quienes se atreven a caminar a pesar de sus dudas. Comprender cada elección, independientemente de su resultado, es una lección valiosa que nutre tu intelecto y te ayuda a definir tu verdadero norte.

SAGITARIO: Una poderosa cuadratura con el planeta Mercurio te pone contra la pared. Todo es más lento y no se avanza casi nada. Estás muy atrapado y se frenó el flujo de energía. El Universo te está conteniendo. La vida se complica y debes evitar la desesperación. Mantén la calma para evitar males mayores. Relájate lo más que puedas para que la situación se disperse y vuelva a alejarse esas malas energías. La clave es dejar fluir.

CAPRICORNIO: Se activó una cuadratura con Neptuno. Las circunstancias se pueden complicar y pudieras ser víctima de alguna estafa o algún un engaño. Tienes que estar atento para evitar alguna situación donde puedas perder dinero. No firmes nada ni tampoco inicies ningún negocio con socios o alguna persona que no conoces bien. No es el momento para hacer inversiones de ningún tipo. Tienes que tener mucho cuidado y estar alerta.

ACUARIO: Reconoce que tu intuición es ahora tu brújula más precisa y que este sextil armónico con Neptuno se convierte en una guía superior para percibir la fuerza vibrante de la creación en tu interior, impulsándote a desarticular cada obstáculo con una determinación inamovible y una fe renovada. Recuerda que caminas con la armadura de la verdad y la victoria grabada en tu destino. para reclamar la paz que te ha sido prometida.

PISCIS: El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega, despejando el terreno para que la abundancia emocional eche raíces profundas en tu vida. La Luna aporta un sextil positivo y este tránsito no solo suaviza las relaciones, sino que te otorga una paz interior que se reflejará en la solidez de tus proyectos personales. Confía en la delicadeza de este ciclo; la armonía que siembres hoy será la base de tu éxito mañana.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin