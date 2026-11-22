ARIES: Es muy posible que las circunstancias te estén arropando y deberías soltar un poco la situación. Inténtalo en otro momento, tienes una cuadratura negativa con Lilith. Los resultados son muy tardíos y las circunstancias no son favorables. Hay que tener paciencia y relajarse lo más que se pueda. Mas adelante te activas y se lograrán los objetivos. Se avanza aunque no se vea. Evitando también se gana.

TAURO: Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un trígono positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios.

GÉMINIS: Recibes una energía favorable con un sextil armónico con Júpiter. Recuerda que tu fe es el ancla que te permitirá recibir con gratitud las bendiciones que están por manifestarse. No subestimes el poder de un corazón agradecido, es la llave que expande la abundancia en tu realidad material y espiritual. Camina con la certeza de que no estás solo. El Universo conspira a tu favor para que florezcas con plenitud, despejando los senderos hacia tu bienestar.

CANCER: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder e imponerte frente a los demás para lograr un mejor nivel para tu familia.

LEO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

VIRGO: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Urano, una energía que puede generar tensión, ansiedad y alteraciones en tu sistema nervioso. Es posible que recibas una noticia inesperada o enfrentes una situación que te saque de tu centro emocional. Por eso, es fundamental que te detengas, respires profundo y te permitas calmarte. Evita reaccionar impulsivamente, no te dejes arrastrar por el caos.

LIBRA: Haz espacio para recoger las bendiciones de un vuelco trascendental que ratificará tu prestigio y te dotará de una libertad ilimitada. La sintonía con Urano en trígono positivo precipita las mejoras, demostrando que aflojar el agarre abre el camino a salidas brillantes. Tu tenaz enfoque entrelazado con esta soltura, te transformará en un vendaval imparable ante las contingencias de la vida.

ESCORPIO: Es el momento de desacelerar el ritmo, auditar tus intenciones con una honestidad inquebrantable y operar exclusivamente desde un centro de equilibrio absoluto. Posees una cuadratura restrictiva con Marte que te obliga a dominar tu fuego interno, garantizando una victoria mucho más sólida y legítima. Comprende que a veces, la flecha debe retroceder en el arco para poder ser disparada con una precisión infalible hacia el blanco.

SAGITARIO: El Sol te bendice con su energía en tu signo astrológico. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo para ara que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta, lo que viene en el futuro.

CAPRICORNIO: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.

ACUARIO: La oposición con Marte señala un día de alta intensidad. Debes elevar tu vibración por encima del conflicto y transformar la tensión en una sabiduría que te hará invencible ante las tormentas. Aprovecha este roce cósmico, no como un castigo, sino como una oportunidad de oro para fortalecer tu carácter y madurez. Recuerda que la verdadera fortaleza no reside en tener la razón, sino en la capacidad de sanar a través de la comprensión.

PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin