Horóscopo del 23 de abril: Te sientes fuerte con energía y ganas de hacer cambios

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ARIES: La Luna en un trígono te motiva para recuperar tu soberanía personal y te conviertes en el arquitecto de un destino mucho más alineado con tu esencia protectora y creadora. Confía en este flujo de renovación que se manifiesta en tu vida. La seguridad que proyectas hoy será la semilla de los grandes triunfos que cosecharás en este nuevo ciclo. Continúa adelante con fuerza emocional para vencer.

TAURO: Existe una poderosa cuadratura negativa con la Luna que te obliga a restablecer un orden interno para restablecer la armonía y la paz que tu corazón tanto anhela. No veas este desequilibrio como un fracaso, sino como una señal para soltar las cargas que ya no te corresponden. La verdadera maestría reside en saber cuándo detenerse y reorganizar las prioridades del alma.

GÉMINIS: Tienes que utilizar tu mejor arma para vencer todos los obstáculos. El Universo te envía una ayuda a través de Mercurio y un sextil positivo. Debes usar la comunicación como herramienta para lograr cualquier acuerdo y solventar la situación. Los conflictos están para solucionarlos y no para ignorarlos ni dejar que se acumulen por años, hasta que explotan y se complican con el tiempo. Es mejor resolverlos y cerrar ciclos.

CÁNCER: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que al soltar el peso del pasado tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.

LEO: Disfrutas en estos momentos de la ayuda del planeta Mercurio con un trígono activo. Esta energía es muy positiva para resolver todo tipo de conflicto y así avanzar de manera más fácil en la dirección correcta a tu meta. Tienes que buscar la forma de resolver todo con el diálogo, la educación y un trato correcto. La comunicación es una herramienta muy poderosa que siempre debe estar de tu lado.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte. Estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importantes.

LIBRA: Mantente alerta a tu entorno, la energía de Saturno en oposición pide orden y consciencia plena en cada paso. Aprovecha este ciclo para conectar con la introspección y fortalecer tu resiliencia interna mientras el tránsito se disipa. Recuerda que la verdadera protección nace de tu capacidad para escuchar las señales de tu cuerpo y actuar con sabiduría. La calma será el escudo que te mantendrá a salvo frente a cualquier adversidad.

ESCORPIO: Una poderosa oposición con el Sol te está restando mucha energía vital y te tiene muy débil a nivel físico. Debes cuidarte más para evitar un desgaste innecesario. Podrías tener algún efecto negativo en tu salud. Todo eso se puede evitar si elevas tus defensas y buscas resguardarte para no complicar la situación. Tampoco es bueno que tengas alguna actividad que ponga en riesgo tu integridad física. Alerta a cualquier eventualidad.

SAGITARIO: Lilith está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre estás mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único fin de esta acción es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que deberías hacer constantemente.

CAPRICORNIO: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

ACUARIO: Plutón se manifiesta en tu vida desde hace mucho tiempo. Hoy te puedes apalancar con esa energía de cambio y de transformación. Te sientes fuerte con energía y ganas de hacer cambios positivos y radicales en tu vida. Debes ejecutar lo que tientes planificado, porque sale muy positivo con grandes beneficios. El futuro te pertenece, pero hay que trabajar desde hoy en el presente y así lograr la gloria.

PISCIS: Está transitando por tu signo astrológico una conjunción con el Nodo Norte. Seguramente tus acciones en estos momentos están alineadas para tener un futuro mejor. Estás viviendo tiempos históricos donde se construye un porvenir pletórico, lleno de éxitos. Existen muchas oportunidades que se plantean en estos momentos de manera positiva. Es muy bueno para ti seguir avanzando.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin