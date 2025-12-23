Horóscopo del 23 de diciembre: Es el momento de avanzar con seguridad

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

TAURO: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

GÉMINIS: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

CÁNCER: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter que también está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido y aprovechar al máximo el impulso planetario.

LEO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

VIRGO: Lamentablemente, está activa una oposición con Saturno. Tu vida corre peligro y tienes que buscar la manera de evitar algún accidente doméstico. Presta atención para que no tengas alguna caída, torcedura, fractura, golpe. Tienes que suspender cualquier actividad que ponga en peligro tu integridad física. Es importante cuidar el cuerpo, mantenerse estable, seguro y feliz. El peligro está presente y debes estar alerta.

LIBRA: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

ESCORPIO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue y debes avanzar como sea porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

SAGITARIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

CAPRICORNIO: Se siente una fuerte energía positiva que te permite elevar tu nivel y así puedas seguir avanzando. El planeta Marte te sigue ayudando y te da todo su poder. Es el momento de aprovechar esas energías y acelerar todos los procesos necesarios para continuar con tus planes y totalmente enfocado. No mires el pasado y enfócate para tener excelentes resultados, así se va a cambiar tu realidad con buena actitud que es muy valiosa para ti.

ACUARIO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin