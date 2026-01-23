Horóscopo del 23 de enero: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

TAURO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de lo que quieres en la vida, para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular el volver a iniciar todo.

GÉMINIS: Siguen los cambios, el Nodo Norte pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo sigue en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú quien debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.

CÁNCER: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

LEO: Hoy es un día especial, tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a encontrar un espacio para el amor y la pasión. Organízate y busca la atmósfera adecuada para lograr un contacto maravilloso donde tu pareja puedan disfrutar al máximo. Muy pocas veces se ve tanta energía adecuada para lograr un momento inolvidable. Busca la manera de concretar este encuentro y te deseamos mucha suerte.

VIRGO: El momento es propicio para impulsarte a través de un trígono positivo de Urano. Estas energías se unen para darte la fortaleza necesaria para seguir creciendo y seguir llevando a cabo esos cambios tan necesarios en tu vida. En estos instantes debes aprovechar la energía del Universo para seguir adelante ejecutando lo que es tan necesario para evolucionar de manera positiva.

LIBRA: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

ESCORPIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

SAGITARIO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno tiene mucho trabajo, revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.

CAPRICORNIO: Existe un sextil positivo en estos momentos con el Nodo Norte. El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida.

ACUARIO: Es un día colmado de alegría y gozo espiritual. Estás bajo la influencia positiva de un sextil con la mágica Luna, lo que eleva tu vibración y despierta en ti una poderosa fuerza interior. Esta energía está disponible para impulsarte en tus actividades diarias y ayudarte a avanzar con claridad. Es fundamental que tomes conciencia de esta ola de buena esencia, para no dispersarla en distracciones o celebraciones sin propósito.

PISCIS: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad te está ayudando el planeta Urano que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y a realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre, en nuestras vidas, hay cambios, pero estos deben ejecutarse de la manera más fácil posible.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

