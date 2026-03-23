Horóscopo del 23 de marzo: Todo lo que viene es para mejor

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ARIES: Hay que reflexionar para buscar las fallas dentro de tu vida. Una vez identificados esos errores dedica tiempo para poder corregir y salir adelante. Quirón siempre va a buscar sanar para que tengas más paz en tu corazón con equilibrio. Si no se logra un análisis interno se corre el riesgo de perder el tiempo y hasta perder el camino evolutivo. Todo se puede mejorar para bien con el amor de Dios.

TAURO: Hay que doblar rodillas y darle las gracias a Dios por permitirte la vida. Has vivido momentos muy difíciles y ahora es importante el agradecimiento. Conversa con la divinidad. Gracias a un sextil positivo con el planeta Mercurio, se te brinda la oportunidad de tener un contacto celestial. Pide ayuda para soportar estos instantes y así superarlos con amor y aceptación. Todo lo que viene es para mejor y para que estés en el camino del señor.

GÉMINIS: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Libérate de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

CÁNCER: Existe una cuadratura con Quirón. Es un momento ideal para que trabajes contigo mismo en diferentes terapias o aplicar varias herramientas para perdonar a ciertas personas de tu entorno que quizás consideras que te han hecho daño. Es el momento de liberar y seguir adelante de manera más organizada y con mayor armonía en el corazón.

LEO: El amor toca a tu puerta a través de un trígono positivo con Venus que te permite seguramente poder tener una nueva relación estable. Tienes que aprovechar esta ayuda del Universo para poder consolidar la pasión que sientes por ese ser querido. Llegó el momento de formalizar la relación y pasar al siguiente nivel. Se abren los caminos para que puedas avanzar en este tema tan importante. Que Dios les bendiga su unión.

VIRGO: No temas a la cuadratura con Lilith que encuentres en tu profundidad, pues es allí donde reside la semilla de tu verdadera sanación y tu conexión más pura con lo divino. Al abrazar tu vulnerabilidad, transformas la influencia de Lilith en una sabiduría ancestral que te guiará hacia una libertad emocional que nunca antes habías experimentado.

LIBRA: La oposición con Quirón está activa en estos momentos y te invita a querer avanzar de manera productiva dentro de tu ser. Tu espíritu requiere que se hagan rectificaciones en tu vida y se cambien conductas negativas que están afectando tu evolución y que no te dejan avanzar a buena velocidad. Es importante lograr un enfoque que permita de manera constante un crecimiento, ajustando todo los que se pueda.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

SAGITARIO: En estos instantes tiene una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo te está obligando a realizar un plan de vida para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Hay que despertar y activar todo de manera acelerada, para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas ahora mismo. Despierta y mantén la alerta para observar oportunidades.

CAPRICORNIO: La cuadratura con el Sol debilita el cuerpo físico. Mantén tu espíritu receptivo, pues la sanación que buscas ya ha comenzado su obra silenciosa dentro de ti. Permite que la gracia Divina bañe cada célula de tu cuerpo, disolviendo cualquier rastro de fatiga y devolviéndote la plenitud que te corresponde. Recuerda que en la oscuridad es donde se gestan los renacimientos más gloriosos.

ACUARIO: Sabemos que estás muy agotado, pero el Sol y sus energías vienen a rescatarte para que puedas renovar tus energías. El astro Rey te bendice con un sextil positivo, buscando la manera que sigas adelante para tu bien y tu gloria. Es el momento de seguir y avanzar. No mirar atrás y no volver a pisar el camino que ya fue andado. Si lo haces, será cada día peor y peor, hasta complicar todo y llegar a un gran colapso de manera general.

PISCIS: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una de las alineaciones más favorables del cielo. Esta energía te llena de optimismo, fuerza interior y un profundo deseo de avanzar. Bajo esta influencia, cualquier obstáculo puede ser superado con mayor facilidad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes, confiar en tu camino y abrirte a nuevas oportunidades.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

