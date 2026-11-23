ARIES: Tienes un sextil con Urano en este momento y eso hace que la circunstancia sea muy positiva a nivel de cambios y transformaciones. Esto empieza a mejorar muchísimo para ti y es excelente, puesto que las decisiones que estás tomando ahora, son las correctas y eso te trae muy buenos beneficios a corto plazo. ¡Te felicito!

TAURO: Tu mejor estrategia actual, es el repliegue táctico. Eres torturado por una cuadratura con Marte, energía poderosa que podría oscurecer tu juicio. Los impulsos y arrebatos son los peores actos. Recuerda que la lucidez y la paz interior son tus herramientas más poderosas para navegar en esta turbulencia. No temas al silencio interior que se establece en la oración donde encontrarás las respuestas que el ruido cotidiano te oculta.

GÉMINIS: La Luna está activa hoy en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Esta noche es una de las mejores para conectarse con el Universo y sus poderosas energías. Debes realizar una cena especial, para disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo bueno. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por los demás seres queridos.

CÁNCER: En estos momentos tienes una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Cálmate, relájate y avanza en otro sentido. Por favor, ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

LEO: Todos los caminos parecen abrirse al mismo tiempo y elegir uno no es tarea fácil. Estás cruzando una oposición con el Nodo Norte, lo que te sitúa en un proceso de gran confusión e incertidumbre. Esta encrucijada puede sentirse abrumadora, pero también es profundamente significativa. Lo que decidas ahora marcará un antes y un después en tu vida. Estás frente a un momento trascendental en tu evolución personal y espiritual.

VIRGO: En la vida siempre es importante ver nuestros errores. Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo te brinda esa alternativa positiva de poder ver en tu interior y saber mejor qué es lo que debes cambiar para lograr ser un mejor ser humano, más espiritual y positivo.

LIBRA: Con energía positiva a través de un trígono espectacularmente bueno con la Luna. Dios te bendice y te sigue apoyando para que continúen en la vida creciendo y desarrollándote de manera más sólida con pasos firmes en el sendero de la luz. Se están abriendo las oportunidades y debes aprovecharlas para mejorar tu vida actual. Estás viviendo momentos de gloria y debes agradecer al cielo.

ESCORPIO: El cielo marca hoy un duro aspecto negativo en cuadratura con Júpiter, provocando que los planes se tuerzan. Las dificultades se acumulan y aflora la amarga sensación de que remas completamente solo y sin colaboradores. Para sanar tu energía necesitas cambiar temporalmente de espacio geográfico y buscar nuevos horizontes. Calma tu mente, relájate y restablece esa línea directa con Dios.

SAGITARIO: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Ahora, te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando aspire y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata, te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

CAPRICORNIO: Tienes que tener mucho cuidado con la salud. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Debes evitar cualquier tipo de accidente, caída o golpe. Hay que estar alerta y tienes que prestar más atención. Resguarda en todo momento la salud física para evitar males mayores en tu vida con consecuencias inimaginables. Mantente despierto y activo de manera consciente y así evitas todo lo que pueda pasar.

ACUARIO: Proyecta tus manos hacia adelante para recibir los frutos de una evolución excelente que asegurará tu renombre y te brindará una soberanía personal sin parangón. La influencia armónica de Urano en trígono activa la expansión, confirmando que al abandonar el afán germinan alternativas insospechadas. Tu disciplina, entrelazada con este nuevo rasgo de movimiento te definirá como un ser imbatible ante el destino.

PISCIS: Ahora es importante utilizar la mejor herramienta que tiene el ser humano que es la comunicación. Tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te brinda la oportunidad de poder llegar a un acuerdo en cualquier tipo de conflicto. Debes superar las crisis existenciales, que puedan estar dentro de tu entorno familiar. Una vez solucionado este percance, se te abrirán las puertas y estarás mejor anímicamente.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin