Horóscopo del 24 de diciembre: Estás viviendo días trascendentales

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y eso te ayuda a reflexionar, calmarte y relajarte. La idea es desarrollar una persona que vea sus errores y mejore en todos los aspectos para que la situación pueda ser más positiva en un futuro. Es momento de reflexionar en Navidad y analizar, ver los resultados que tienes y poder determinar si estás por buen camino.

TAURO: Es un día especial de Navidad para muchas personas. Es viable que tengas experiencias espirituales bastante fuertes. Tienes una cuadratura con Plutón. Hay muchas probabilidades que te conviertas en una persona más espiritual y con mayor contacto con otras dimensiones. Eres un ser elevado que actúa como una antena y puedes bajar mensajes del más allá. No le tengas miedo y sigue comunicando los mensajes recibidos.

GÉMINIS: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente en Navidad y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo hasta que el cielo esté más positivo para ti.

CÁNCER: Marte se encuentra en oposición y su energía durante esta Navidad puede dispersar tu dirección y agitar tus aguas internas. Esta influencia desafiante puede generar bloqueos o decisiones impulsivas, pero también te invita a detenerte, respirar y observar con claridad aquello que no está alineado con tu bienestar. No todo movimiento es avance; hay momentos en que la pausa revela más que el impulso.

LEO: Existe una oposición con Plutón. Lamentablemente tu estado emocional se altera y crees que definitivamente no vale la pena hacer lo que estás ejecutando. Está totalmente errado, porque si es malo, aprende de los errores y si es bueno, celebra tus acciones. Todo es un aprendizaje y es importante que en Navidad se vea desde ese punto de vista. De eso se trata la vida, de aprender y evolucionar.

VIRGO: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy, en Navidad, se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

LIBRA: Tienes un poderoso trígono positivo con Plutón. Excelente momento para restablecer el orden a nivel emocional y poder tener la certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto. Debes dejar atrás el pasado y tener fuerza, firmeza y avanzar con pasos firmes dentro del sendero de luz que estás recorriendo. Aprovecha esta Navidad para acelerar tus procesos.

ESCORPIO: Tienes una súper energía y estás muy ansioso en Navidad. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

SAGITARIO: Hoy, en Navidad, tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

CAPRICORNIO: El Sol te bendice con su energía. El astro Rey está en tu signo astrológico. Te deseamos un feliz cumpleaños y feliz Navidad. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo, para que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta, lo que viene en el futuro.

ACUARIO: Hoy se juntan dos planetas importantes la Luna y Plutón para darte la fuerza necesaria para que sigas creciendo y puedas manejar los cambios y transformaciones que necesita tu vida. El Universo desea que te adaptes a tu nuevo estilo de vida y puedas volver a tener paz en tu corazón. Sabemos que has sufrido muchos procesos nuevos, pero debes entender en Navidad que son necesarios para que puedas evolucionar y mejorar.

PISCIS: Estás súper alegre en Navidad al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna, te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio en tu vida. Ahora, requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin