Horóscopo del 24 de enero: Se abren los caminos

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y busca la reflexión. Hay que consolidar el dominio de tu espíritu en tu cuerpo. Es el momento de rectificar y de restaurar el orden en tu vida, sin perder el rumbo ni el enfoque directo a tu meta. No inviertas tiempo en procesos o actividades que no te dan ningún beneficio. La vida es muy corta y debes fortalecer tu esencia para luego crecer y avanzar. Entras en un periodo de gran apertura.

TAURO: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Libérate de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

GÉMINIS: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te puede ayudar mucho a mover todo lo que está estancado en tu vida. Debes avanzar con fuerza y aprovechar este impulso interior. Dios permite que puedas lograr beneficios de manera acelerada a nivel evolutivo. Después de esperar tanto, ahora todo se acelera a gran velocidad. En los próximos días verás lo rápido que puedes logras tus metas. Se abren los caminos.

CÁNCER: Dios te bendice con su presencia en tu vida a través del planeta Júpiter, que te brinda toda su calma, paz y estabilidad para tu vida. Son momentos especiales donde debes buscar su permanencia en el tiempo. Cultiva su amor en tu corazón y ábrete a recibir su esencia sublime, para que puedas elevar tu vibración y encuentres la felicidad en tu interior. Dios es grande y eso jamás lo puedes olvidar.

LEO: En este momento, Mercurio se encuentra en oposición a tu signo astrológico, lo que exige especial atención a tus palabras y comentarios. Es fundamental que mantengas la calma y te sostengas en tu ética personal. Evita hablar mal de otros o caer en la difamación; actúa con respeto, integridad y educación. De este modo, evitarás complicaciones innecesarias y fortalecerás tu credibilidad.

VIRGO: La Luna forma un trígono positivo contigo, irradiando una energía propicia para el amor y la pasión. Este flujo lunar te invita a crear el espacio perfecto para un encuentro íntimo y significativo. Organízate con intención y busca la atmósfera adecuada para compartir un momento mágico con tu pareja, donde ambos puedan disfrutar plenamente. No es común que se alineen energías tan favorables para vivir una experiencia inolvidable.

LIBRA: Excelente momento para el amor. De manera simultánea, se está produciendo un trígono positivo de Venus. Debes buscar la manera de hacer que esta noche llegue a ser inolvidable. Recurre a tu imaginación y recrea una atmósfera romántica para pasarla muy bien. El Universo te permite disfrutar de este mágico momento. Siempre hay que aprovechar estos instantes súper maravillosos de la vida.

ESCORPIO: Estás atravesando un momento complejo, marcado por una oposición negativa de la Luna que puede desestabilizar profundamente tus emociones. La situación parece intensificarse, pero es crucial que mantengas la calma y evites alimentar el conflicto. Cuida tus reacciones, no permitas que la ira o el descontrol te lleven a decisiones impulsivas que podrías lamentar. No es necesario perder el control ni permitir que todo se derrumbe.

SAGITARIO: La maravillosa Luna te está bendiciendo con un poderoso trígono positivo. Te sientes en óptimas condiciones y es el momento ideal para seguir avanzando con las estrategias ya señaladas para alcanzar tus metas. Estás viviendo momentos llenos de alegría y bienestar. Todo está saliendo de manera perfecta y se va a mantener por mucho tiempo más. Vives momentos de buenas energías y nada te puede quitar la gloria.

CAPRICORNIO: Estás pasando por un día muy crítico. Estás bajo las influencias negativas de la Luna en cuadratura. Se pierde este momento, porque no es favorable para ti. Tendrás que esperar otra ocasión y sacar mejor provecho, seguramente dentro de otro ciclo lunar, donde se te permita un mejor fluir con estas energías. Por suerte, todo pasará muy rápido y no tendrá tanta importancia. ¡Llegarán mejores momentos!

ACUARIO: En el día de hoy, conéctate con Plutón para que puedas tener el poder más grande de este planeta. Este poder radicar en tu ser interno hace que te conviertas en tu propio líder espiritual para que salgas de la oscuridad. Abre tus caminos con tu sabiduría suprema. Eres un ser que tiene luz en su corazón y puedes avanzar en el sendero de la espiritualidad, para alcanzar la realización personal. El llamado es para ti.

PISCIS: Un gran trígono con júpiter te ayuda infinitamente para que sigas adelante con fuerza y mucha energía positiva. Sigue tu recuperación de manera general. Siempre hay que aprender de los errores y buscar la manera de no cometer los mismos fallos de siempre. Sería bueno cerrar ciclos con todas las personas que en tus momentos difíciles te dieron la espalda. Agradece de manera infinita a los que siempre te ayudaron.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

