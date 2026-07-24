Horóscopo del 24 de julio: Mantén viva la esperanza

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ARIES: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta, así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

TAURO: El trígono con Venus, permite que la elegancia de tus sentimientos dicte tus acciones y verás cómo los obstáculos se disuelven ante la fuerza de la empatía. Es tiempo de abrir el corazón sin reservas, confiando en el equilibrio que tanto buscas a través de la entrega genuina y el disfrute compartido. Esta alineación embellece tus relaciones externas y armoniza tu propio centro, permitiéndote irradiar un magnetismo.

GÉMINIS: Hoy tienes un sextil positivo con Júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

CÁNCER: Hay que arrodillarse frente al creador Todopoderoso y agradecer por su misericordia infinita y el perdón a tu alma. Estás viviendo ahora mismo un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Se requiere mucho amor en tu corazón para que te perdones a ti mismo y luego a los demás. Requieres de una profunda liberación y solo así, podrás llegar a ser feliz. Ya falta poco tiempo para volver a estar en libertad.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna. Estas energías están bien aspectadas para ti. Debes llenarte de optimismo y equilibrar tus emociones. Reunifica tus vibraciones para que sigas adelante creciendo y desarrollando. Es un momento especial para trabajar tu ser interno y tu conexión espiritual. Sería muy positivo si desarrollas una mejor conexión con Dios y las energías positivas del Universo.

VIRGO: En este período tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso, relajarte y calmarte para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

LIBRA: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

ESCORPIO: Estás en perfecta sintonía con la abundancia. Tienes activo un sextil con Venus, simplemente camina con la seguridad de quien ya se sabe victorioso. Mantén tu visión enfocada en lo alto, sin olvidar que tu entusiasmo es la llave maestra que abre las puertas del destino. Abre tus brazos para recibir los frutos de tu fe, la cosecha será proporcional a la nobleza de tus intenciones.

SAGITARIO: Llegó el momento de analizar lo que estás haciendo con tu vida en estos instantes. Debes chequear si lo que estás haciendo es lo correcto y te lleva directo a tu meta. Si no es así, entonces estás perdiendo el tiempo y todavía puedes rectificar. Tienes una oposición negativa con Marte que te hace errar en tus acciones. Siempre es bueno hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tenga. Dios te bendiga.

CAPRICORNIO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía Divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

CUARIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

PISCIS: Tienes una cuadratura en estos momentos con la Luna. Hoy en la noche, mira la Luna y conversa con ella para que se lleve todo lo negativo de tu vida y toma una hoja para escribir todo lo que lo que no quieres en este instante presente. Siempre es una manifestación buena para limpiar tus energías y sacar a relucir tu verdadera esencia. Hoy es un día especial para volver a estar equilibrado y limpio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin