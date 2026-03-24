Horóscopo del 24 de marzo: Es el momento de actuar con confianza

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ARIES: Lilith te ayuda a través de un trígono y te obliga a confrontar a tus peores miedos para que sean vencidos. Tras esta conquista interior, se manifestará ante ti un ciclo de gloria tangible, donde la serenidad y un profundo sosiego serán los pilares de tu nueva realidad. Situación que antes parecían insuperables y en el futuro, será una herramienta inquebrantable convirtiéndose en la nueva fortaleza para avanzar.

TAURO: El Nodo Norte te está señalando el camino de tu propósito, invitándote a dejar atrás las quejas y a tomar responsabilidad por tu destino. Mira de frente y camina con determinación hacia la luz que cada mañana se revela ante ti. Ahora la elección es tuya, puedes convertirte en un verdadero vencedor, alguien que honra los dones que el Universo ha puesto en tus manos, o quédate estancado sin valor ni misión.

GÉMINIS: No permitas que nadie te apresure ni te obligue a decidir impulsivamente. En este período, es fundamental que reflexiones sobre las acciones que estás tomando, ya que una cuadratura con Marte podría llevarte a decisiones erradas con consecuencias negativas. Lo mejor sería tomarte un descanso, relajarte y encontrar calma antes de avanzar. La claridad y la tranquilidad serán tus mejores aliadas.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: Es el momento perfecto para hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido durante este tiempo. Tienes un trígono positivo con Lilith y esta energía te puede ayudar a verte internamente y a realizar este maravilloso estudio íntimo. Podrías ver cómo están tus finanzas y tu situación familiar y partir de allí, para lograr un enfoque global sobre tu vida. Hay que sacar cuentas y cerrar ciclos.

VIRGO: Dios te está ayudando en estos momentos tan difíciles. Estás disfrutando de un sextil positivo con Júpiter. Energía que te permite avanzar, crecer, desarrollarse y poder seguir en tu camino. Es importante tener este respaldo, porque te vas a sentir mucho mejor, ahora vas a poder progresar de manera más fácil. Se abren las oportunidades con gran fuerza. Es el momento de actuar con confianza.

LIBRA: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar

ESCORPIO: Tienes una cuadratura negativa con Plutón. El Universo quiere que hagas cambios y transformaciones importantes en tu vida. Puedes avanzar y convertirte en otra persona más positiva con mejor visión y mayor madurez. Es el momento para desarrollar todo tu potencial, porque para eso viniste para ser un líder. Definitivamente tienes que hacer algo más productivo para tener mejores resultados.

SAGITARIO: Tienes que aprovechar esta ayuda del Universo para poder consolidar la pasión que sientes por ese ser querido. El amor toca a tu puerta a través de un trígono positivo con Venus que te permite seguramente poder tener una nueva relación estable. Se abren los caminos para que puedas avanzar en este tema tan importante. Llegó el momento de formalizar la relación y pasar al siguiente nivel. Que Dios les bendiga su unión.

CAPRICORNIO: Tienes una cuadratura negativa con Quirón. Hay que hacer una reflexión bien importante internamente y quizás estés buscando la manera de perdonar a tus seres queridos que en el pasado te pudieron hacer daño. También es importante perdonarte a ti mismo para que puedas avanzar y salir de la crisis emocional en la que estás sumergido. Busca la liberación de tu alma para que logres una verdadera felicidad en equilibrio perfecto.

ACUARIO: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

PISCIS: Debes dejar de huir de tu propia historia, permitirás que la luz de la consciencia disuelva la confusión que hoy nubla tu camino. Acepta la cuadratura con Lilith. Este es un momento como un rito de iniciación hacia una mayor madurez espiritual, donde la honestidad contigo mismo se convierta en tu puerto más seguro.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin