ARIES: Disfrutas de un sextil positivo con la Luna. Tu capacidad para visualizar el futuro es hoy tu mayor activo. No temas romper con viejos esquemas para dar paso a lo nuevo. Al mantener una actitud de agradecimiento atraes con mayor fuerza la prosperidad y las sintonías positivas que necesitas para brillar. Confía en cada paso que das en armonía con tu esencia que te acerca a una realidad mucho más libre, creativa y llena de propósito.

TAURO: Periodo peligroso donde se activa Júpiter en cuadratura, generando cortes energéticos que impiden la buena suerte. Permítete un tiempo de introspección y resguardo para evitar escenarios desfavorables. La vida, en su infinita sabiduría, también requiere de pausas deliberadas para reequilibrar el alma y restaurar tu fuerza vital. El silencio no es ausencia, sino la preparación para tu próximo gran salto.

GÉMINIS: En este momento, estás bajo la influencia de un sextil positivo con Saturno, una alineación que favorece la consolidación de tus esfuerzos pasados. Esta energía te permite avanzar con firmeza en los aspectos estructurales de tu vida, construyendo sobre bases sólidas y conscientes. Es fundamental valorar lo que estás viviendo ahora, reconociendo tanto tus logros como las áreas que requieren ajuste. La introspección y la investigación son claves para alcanzar la excelencia.

CÁNCER: En tu vida existían situaciones que estaban muy ocultas a través de secretos en la familia. Ahora esos secretos se destapan y se produce un terremoto en tu entorno. Toda esta situación se puede complicar aún más. Tú no eres el protagonista del escándalo, pero te afecta de manera considerable. Neptuno en cuadratura se hace presente y todo mejora para, al final, generar paz en todos los integrantes de la familia.

LEO: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo superior. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás en óptimo nivel con más paz en tu alma.

VIRGO: Comienzas con una cuadratura negativa con la Luna. Esto hace que estés deprimido y no deberías estar así. Corresponde estar agradecido con Dios por todo lo que estás haciendo en tu vida. Mira tu pasado y verás que has superado muchos momentos difíciles y es hora de valorar todas esas enseñanzas recibidas. El Universo te bendice en cada momento y te obliga a seguir caminando por el sendero de la luz.

LIBRA: Este es el momento ideal para confiar en tu instinto; posees un sextil positivo con Marte para liderar con el ejemplo, permitiendo que tu valentía natural abra las puertas que antes considerabas cerradas. No te detengas ante los desafíos, pues tu resiliencia es hoy tu mayor ventaja competitiva hacia la cima.

ESCORPIO: Estás bajo la influencia de una cuadratura con Plutón, lo que sugiere la necesidad de prestar especial atención a tu salud y a tu bienestar interior. Es fundamental que observes con detenimiento cualquier señal que tu cuerpo o tus emociones estén manifestando. Un chequeo médico oportuno podría marcar la diferencia, así que no lo postergues. Escuchar a tu cuerpo y acudir a un especialista es un acto de amor propio.

SAGITARIO: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importantes en tu vida. El universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza de que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

CAPRICORNIO: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno.

ACUARIO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

PISCIS: No son días muy positivos para ti, estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna y tienes muchas ganas de llorar al ver que pudo ser un mejor momento, pero no se lograron todos los objetivos. Debes enfocarte en lo que se logró y festejar por lo que tienes y no preocuparte por lo que pudiste conquistar. El futuro brindará nuevas oportunidades.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin