Horóscopo del 25 de abril: En estos momentos deberías establecer un período de calma

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ARIES: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

TAURO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: Urano está transitando por tu signo astrológico y su presencia moviliza intensamente tus energías. Este movimiento no es casual. El Universo está impulsando los cambios y transformaciones que necesitas para evolucionar y alinearte con tu verdadero propósito. Es un momento clave para permitir que el crecimiento suceda, incluso si llega de formas inesperadas. Urano trae consigo el poder de la renovación.

CÁNCER: En estos momentos deberías establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

LEO: El Universo vuelve a abrirte senderos de avance permitiéndote moverte con agilidad y firmeza como tanto disfrutas. Durante la semana, un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces invitándote a tomar decisiones con seguridad. Es momento de materializar cambios profundos para sembrar transformaciones duraderas.

VIRGO: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Liberarte de las sombras del pasado abre espacio para que la luz.

LIBRA: En este momento existe una oposición con Neptuno. Te están enviando energías negativas que te están haciendo dudar de tu proceder. Hay una confusión creando grandes indecisiones. No estás seguro de lo que estás haciendo. Esta crisis te puede traer problemas graves dentro de tu vida. Debes estar más seguro en lo que haces y decirle al Universo que estás preparado para grandes retos.

ESCORPIO: Es momento de reconectar con tus rutinas espirituales, pues en ellas reside la clave para manifestar esa fuerza luminosa que te habita. Se ha activado un trígono positivo con Júpiter y con él, una bendición divina que abre caminos y posibilidades ante ti. Esta energía te invita a elegir con sabiduría el sendero que deseas transitar restableciendo tu poder interior a través de la automotivación y el equilibrio.

SAGITARIO: En este momento, un trígono positivo con Quirón te envuelve con una energía profundamente sanadora. Esta influencia te permite reconocer con mayor claridad aquellas áreas de tu vida que necesitan ajustes, no desde la culpa, sino desde la conciencia y el deseo genuino de crecer. Es una oportunidad valiosa para refinar tus procesos, avanzar con mayor sabiduría y consolidar tu evolución interior.

CAPRICORNIO: Es el momento de dejar ir lo que te detiene y caminar con la ligereza de quien ha sanado sus raíces bajo la protección Divina. Tienes activa una cuadratura con Quirón que te obliga a confiar en cada paso que das hacia la paz interior con un propósito superior de luz y bienestar. Al integrar estas experiencias como lecciones de maestría, permites que la armonía se instale finalmente en tu corazón de forma permanente.

ACUARIO: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional, para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas donde los frutos se manifiesten sin demora.

PISCIS: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

