Horóscopo del 25 de diciembre: Es importante utilizar la diplomacia

ARIES: Hoy, tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y abre excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar con fuerza, firmeza y solidez. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles, todas superadas con la manifestación del amor en tu vida. Ahora, hay que reconstruir y avanzar.

TAURO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado del amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas, para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

CÁNCER: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

LEO: Tienes un trígono positivo con Mercurio. Se precipita una energía que tiene que ver con la comunicación y es muy importante ponerte de acuerdo contigo mismo para diseñar un nuevo plan de vida. Debes hacer ajustes para mejorar y así tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo. No puedes parar, debes continuar para sacar mejor provecho a las energías cósmicas.

VIRGO: La oposición con el Nodo Norte puede nublar tu visión del futuro y dificultar la conexión con tu propósito más elevado. Es natural que te sientas contrariado y desorientado ante lo que estás atravesando. En este tránsito, es posible que todo parezca difuso, como si no hubiera una meta clara más allá de resistir y avanzar día a día. La presión constante por mantenerte a flote puede volverse abrumadora. Este momento no es una pérdida de rumbo, sino una pausa para recalibrar tu destino.

LIBRA: Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

ESCORPIO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento, cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

SAGITARIO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

CAPRICORNIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos más fácilmente.

ACUARIO: Todo se siente muy acelerado, y eso se debe a que estás bajo las influencias positivas de un sextil con el planeta Mercurio, que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

PISCIS: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte, para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin