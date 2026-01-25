Horóscopo del 25 de enero: No permitas que nada ni nadie te destruya

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este período tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso, relajarte y calmarte, para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

TAURO: La cuadratura que presenta Venus, genera conflictos en el amor. Mantén la fe en tu capacidad para restaurar la armonía, pronto el amor volverá a fluir con la suavidad y belleza que tanto valoras. Recuerda que tu naturaleza busca siempre la justicia y el equilibrio y este bache astrológico es solo una invitación a fortalecer los cimientos de tu relación. El futuro es más positivo y estable.

GÉMINIS: La poderosa Luna transita por tu signo astrológico y con ella llega una bendición divina. Dios te acompaña en este proceso de resistencia, ayudándote a evitar males mayores. Cada día que pasa es un paso más hacia la liberación, un día menos de sufrimiento. No permitas que nada ni nadie te destruya. Es momento de ejercer tu dignidad y enfrentar la situación con una actitud firme y luminosa.

CÁNCER: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta, perdona y avanza.

LEO: Esta poderosa Luna no te favorece. Pero la vida continua y debes sobreponerte. Tus emociones están perdiendo equilibrio y ahora debes evitar decaer en ese estado anímico. Hay días malos y días buenos. Estás experimentando un día nefasto que deseamos llegue a su fin lo antes posible. No te quedes en ese estado negativo de cuadratura para que puedas avanzar sin complicaciones innecesarias.

VIRGO: Hoy es un día difícil, con una cuadratura negativa con Lilith. Definitivamente es complicado estar resolviendo tus propios errores. Es natural ver el reflejo en los demás. Sin embargo, cuando nos vemos a nosotros mismo, se nos dificulta la percepción y no queremos afrontar los procesos internos. Abriendo paso a la evasión de nuestras realidades. Es muy difícil avanzar con la vista solo en lo externo.

LIBRA: Se abren nuevas oportunidades para transformar aspectos importantes de tu vida y dar pasos firmes hacia adelante. Mercurio te favorece con un poderoso trígono positivo, marcando una etapa de apertura y claridad mental. Es el momento de caminar con seguridad y confianza en ti mismo. El Universo siempre te brinda caminos para avanzar y te ofrece alternativas cuando estás dispuesto a verlas.

ESCORPIO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y debes cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo a nuestro cuerpo físico.

SAGITARIO: No todo es negativo y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

CAPRICORNIO: Es posible que te sientas impulsado a perdonar a aquellos seres queridos que te hirieron daño en el pasado. Tienes una cuadratura con Quirón que te invita a una profunda reflexión interna. Este es también el momento de perdonarte a ti mismo y reconocer tu parte de responsabilidad para poder avanzar. No evites este compromiso, pues como se dice, Dios no juega al azar jamás.

ACUARIO: En el día de hoy se produce una conjunción con el Sol, para darte un empujón positivo simultáneo que te permite conectarte directamente con tu pareja. Son días donde el amor y la energía más profunda de la vida se elevan. Esta energía te permite reconectar todas tus células del cuerpo a través de la sexualidad y la pasión. Debes seguir caminando con energías positivas en el sendero de la luz.

PISCIS: Tienes que elevar tu ánimo y mantenerte en un proceso óptimo. Debes aprovechar mejor el apoyo de la Luna que te está bendiciendo con un sextil positivo. Una vez más, puedes nivelar tus emociones. No tienes motivos reales para estar triste. Tienes muchísimos elementos para celebrar y dar gracias a Dios por lo que se ha manifestado en tu vida. Ya queda de tu parte que lo reconozcas y des las gracias a Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin