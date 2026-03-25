Horóscopo del 25 de marzo: Piensa más en ti y en tu bienestar

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ARIES: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realices alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

TAURO: Durante estos días tendrás activa la Luna con un sextil positivo que apacigua tus conexiones, asentando los cimientos de una calma que será el motor de tus grandes ambiciones. Abraza la fluidez de este momento importante y oportuno. La concordancia que establezcas ahora será el pilar maestro de tu bienestar en el futuro espectacular que vivirás con amor y pasión.

GÉMINIS: No todo es negativo y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar uno pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

CÁNCER: Es el momento de soltar las cargas que ya no te pertenecen y reclamar tu soberanía espiritual con una mente renovada. Al liberarte finalmente de las sombras del pasado abres un espacio sagrado para que la luz del Altísimo inunde cada rincón de tu ser. Este vacío fértil es la promesa de la Luna pasando por tu signo, creando una nueva etapa donde la paz será tu estado natural y la sabiduría tu mayor guía.

LEO: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Deberías estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

VIRGO: Este ciclo de equilibrio generado por la Luna en sextil positivo es el cimiento perfecto para proyectar tus próximas conquistas con una mente despejada y un corazón sereno. No temas cuestionar tus propios límites actuales, pues tu naturaleza ascendente te exige siempre una versión más pulida y sabia de ti mismo. Al integrar esta paz con tu inagotable disciplina transformarás este momento de calma en la plataforma hacia metas que antes considerabas inalcanzables.

LIBRA: Existe una poderosa cuadratura negativa con la Luna que te obliga a restablecer un orden interno para restablecer la armonía y la paz que tu corazón tanto anhela. No veas este desequilibrio como un fracaso, sino como una señal para soltar las cargas que ya no te corresponden. La verdadera maestría reside en saber cuándo detenerse y reorganizar las prioridades del alma.

ESCORPIO: La Luna en un trígono te motiva para recuperar tu soberanía personal y te conviertes en el arquitecto de un destino mucho más alineado con tu esencia protectora y creadora. Confía en este flujo de renovación que se manifiesta en tu vida. La seguridad que proyectas hoy será la semilla de los grandes triunfos que cosecharás en este nuevo ciclo. Continúa adelante con fuerza emocional para vencer.

SAGITARIO: Tenemos un trígono positivo con el Sol que es de muchísima ayuda para mejorar la calidad de vida y sobre todo a tener un poco de espacio positivo para ti a nivel mental, psicológico y emocional que te permite tener un mejor equilibrio. Así que es muy bueno sacar provecho a esta posición planetaria y bendecir la ayuda de Sol en estos momentos.

CAPRICORNIO: Se activó un sextil positivo con el planeta Marte. Confía plenamente en tu instinto, esa brújula interna que nunca te falla cuando actúas con honestidad y firmeza. Tu capacidad para transformar los desafíos en triunfos está en su punto más alto, así que no te detengas ahora que el éxito comienza a materializarse. Recuerda que el Universo favorece a los valientes y tu fuerza de voluntad es la llave que abrirá las puertas.

ACUARIO: Abre tus brazos para recibir la energía positiva de un sextil con Venus que genera abundancia. No permitas que el miedo detenga tu evolución; por el contrario, salta con confianza hacia lo desconocido sabiendo que el éxito es tu destino natural. Mantén tu espíritu elevado y tu corazón agradecido, porque cuando te alineas con el amor universal, los milagros dejan de ser una posibilidad para convertirse en realidad.

PISCIS: La Luna te ayuda con un poderoso trígono. Celebra este despertar de tu propia fuerza interna. Al fortalecer tu núcleo interno, descubrirás que tu bienestar ya no depende de la validación externa, sino de la paz que tú mismo cultivas. Esta nueva libertad te permitirá establecer vínculos mucho más saludables, basados en la elección consciente y no en la necesidad emocional. Debes amarte sin condiciones y convertirte en un faro de equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

