ARIES: Sigues siendo el signo consentido de Dios a través del planeta Neptuno. Te están protegiendo y brindando un escudo protector espiritual para que nada ni nadie pueda hacerte daño. Es el momento de agradecer al Universo por todas las excelentes energías recibidas durante todo este último año de vida. Han pasado cosas muy fuertes, pero siempre has salido con la gloria y la bendición del Señor Todopoderoso.

TAURO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

GÉMINIS: Todo está marchando de manera positiva para que sigas adelante conectado con el Universo de manera efectiva. Tu nivel de percepción está muy elevado y se mantiene gracias a Neptuno en sextil positivo. Eres un ser de luz que debe buscar la manera de seguir desarrollando el espíritu. Una vez más, tienes que reconocer que eres especial con una gran misión de vida.

CÁNCER: La Luna transita por tu signo; aprovecha esta conexión para escuchar los deseos más auténticos de tu alma y convertirlos en metas tangibles. Tu optimismo natural, potenciado por esta alineación, será el motor que te permita superar cualquier limitación del pasado. No temas a los cambios que se avecinan, pues cada ajuste en tu camino es una bendición disfrazada que te acerca a la plenitud que siempre has buscado.

LEO: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta, perdona y avanza.

VIRGO: En este momento tienes un sextil positivo con Mercurio. Todo se agiliza gracias a la posibilidad de llegar a acuerdos, conversando y activando la diplomacia frente a los conflictos. Hay que activar la buena comunicación y usarla como una herramienta positiva para lograr tus objetivos. Es muy importante intercambiar ideas, escuchar al entorno y llegar a buenos convenios. Se establecen las nuevas bases del progreso familiar.

LIBRA: Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. Te envuelven energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad. Esta semana se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas.

ESCORPIO: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantenerte colmado de alegría. En este mes tan especial, busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y goza para crear días especiales e inolvidables.

SAGITARIO: Es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

CAPRICORNIO: Estás atravesando momentos difíciles a nivel emocional y la angustia pesa sobre ti. La Luna transita por tu signo opuesto y su influencia no te brinda la paz que necesitas. La vida parece volverse más compleja cada día y es momento de reaccionar con determinación. Una vez más, eres libre de elegir tu camino, pero ahora debes liberarte de las cadenas emocionales más profundas para recuperar tu equilibrio emocional.

ACUARIO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

PISCIS: Se protege la energía y la vigilia gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios Todopoderoso.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

