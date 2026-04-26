Horóscopo del 26 de abril: Es posible que recibas una noticia inesperada

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ARIES: Saturno sigue ejerciendo mucha presión en tu vida. Ya el planeta de los anillos está en su paso por tu signo astrológico. La vida te ha dado muy duro durante estos últimos años. pero ya estás a punto de resolver. Luego verás estos momentos como días históricos y decisivos para tu futuro. Hay que avanzar y estar alerta a nuevos procesos que pongan en peligro tu integridad física. No puedes bajar la guardia. ¡Dios te bendiga!

TAURO: Permite que tu luz interior ilumine tu camino. Tu éxito actual es el reflejo de una alineación perfecta entre tu voluntad y el propósito universal. La Luna forma un trígono armonioso con tu ser para que avances de manera equilibrada. En el futuro podrás servirle de guía para quienes te rodean. Mantén la imagen de ejemplo ideal.

GÉMINIS: Hoy tienes el apoyo incondicional de Saturno a través de su sextil positivo. Todo está cambiando para mejor y se siente la fuerza dentro de tus procesos evolutivo. Se están abriendo oportunidades que debes aprovechar y ayudarte con esta energía planetaria tan poderosa. Hay que mejorar algunos aspectos de actitud y dejar de quejarse para que donde veas obstáculos, veas oportunidades excelentes para ti.

CÁNCER: Tu alma clama por quietud y calma para poder reorganizar aquellos elementos perturbadores que te están alejando de tu camino de luz. Es tiempo de regalarte un espacio de profundo silencio interior. Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Mercurio y estas energías pueden generar confusión o desvíos. Por eso, es fundamental que te conectes con tu centro y busques avanzar con vibraciones elevadas.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía Divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Urano, una energía que puede generar tensión, ansiedad y alteraciones en tu sistema nervioso. Es posible que recibas una noticia inesperada o enfrentes una situación que te saque de tu centro emocional. Por eso, es fundamental que te detengas, respires profundo y te permitas calmarte. Evita reaccionar impulsivamente, no te dejes arrastrar por el caos.

LIBRA: Es muy importante mantener el silencio y estar tranquilo con todo tu entorno. El planeta Mercurio está en tu signo opuesto y esta energía te puede generar muchas complicaciones en el campo de la comunicación. Chequea cómo te estás relacionando con las demás personas de tu entorno y busca la manera de ser más sutil y menos agresivo para que mejores tu vida de manera considerable y puedas avanzar fácilmente.

ESCORPIO: Estás bajo la influencia de una cuadratura con Plutón, lo que sugiere la necesidad de prestar especial atención a tu salud y a tu bienestar interior. Es fundamental que observes con detenimiento cualquier señal que tu cuerpo o tus emociones estén manifestando. Un chequeo médico oportuno podría marcar la diferencia, así que no lo postergues. Escuchar a tu cuerpo y acudir a un especialista es un acto de amor propio.

SAGITARIO: En los últimos días, has sentido una energía que te permite avanzar en gran velocidad. Se termina un ciclo más de tu vida con mucha fuerza y con excelente optimismo. Dios es grande y te ayuda a través de un trígono con Mercurio que te bendice para que todos tus planes entren en acción y puedas seguir haciendo tus estrategias para alcanzar tu meta. Siempre es bueno caminar por el sendero adecuado.

CAPRICORNIO: No permitas que nadie te apresure ni te obligue a decidir impulsivamente. En este período es fundamental que reflexiones sobre las acciones que estás tomando ya que una cuadratura con Marte podría llevarte a decisiones erradas con consecuencias negativas. Lo mejor sería tomarte un descanso, relajarte y encontrar calma antes de avanzar. La claridad y la tranquilidad serán tus mejores aliadas.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin