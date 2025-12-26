Horóscopo del 26 de diciembre: Excelente momento para el amor

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Excelente momento para el amor. De manera simultánea se está produciendo un trígono positivo de Venus. Debes buscar la manera de hacer que esta noche llegue a ser inolvidable. Recurre a tu imaginación y recrea una atmósfera romántica para pasarla muy bien. El Universo te permite disfrutar de este mágico momento. Siempre hay que aprovechar estos instantes súper maravillosos de la vida.

AURO: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Ahora te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y estás reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Buscar la manera de construir espacios inolvidables.

GÉMINIS: Hoy tienes un trígono positivo bastante poderoso con Plutón. Tienes una visión muy precisa y positiva frente a las circunstancias que existen a tu alrededor. Hay mucho trabajo interno que se debe activar y aprovechar con estas energías que te obligan a mirar a tu ser interno para sanar viejas heridas. Es el mejor momento para activar procesos de perdón y lograr una liberación importante y efectiva en tu vida.

CÁNCER: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantenerte colmado de alegría. En este mes tan especial, busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y goza para crear días especiales e inolvidables.

LEO: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido para que todo pueda fluir de manera fácil.

VIRGO: En este momento tienes una oposición con Neptuno. Debes cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permite seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios es imposible el avance.

LIBRA: La cuadratura desfavorable con el Sol está afectando tu vitalidad física, generando un desgaste que también se refleja en el plano emocional. Este tránsito puede intensificar las tensiones internas haciendo que todo parezca más difícil de lo habitual. Por ello, es fundamental que cultives la calma y busques paz dentro de ti. Dedica un momento para conectar con Dios, comparte tus inquietudes y abre espacio para la armonía en tu corazón. Tu salud física necesita atención y cuidado amoroso.

ESCORPIO: En estos momentos, la Luna forma un trígono, una energía ideal para compartir con tu pareja de la mejor manera posible. Busca crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción, permitiéndote disfrutar al máximo. Estás en un proceso donde Dios te bendice, brindándote experiencias únicas e irrepetibles que, sin duda, atesorarás en tu mente por años. Te mereces ser feliz y esta es una demostración.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

ACUARIO: Hay que arrodillarse frente al Creador Todopoderoso y agradecer por su misericordia infinita y el perdón a tu alma. Estás viviendo ahora mismo un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Se requiere mucho amor en tu corazón para que te perdones a ti mismo y luego a los demás. Requieres de una profunda liberación y solo así, podrás llegar a ser feliz. Ya falta poco tiempo para volver a estar en libertad.

PISCIS: Finalizas el mes de una manera positiva, con dos sextil uno con el Sol y otro con Venus. El amor se hace presente y empiezas a disfrutar de esta energía positiva. Te sientes querido y apreciado. Estás entrando en un proceso emocional positivo para seguir venciendo a las energías negativas que se presenten en el camino. Tu futuro dependerá de tu amor propio y de la seguridad que tengas de ti mismo para lograr la gloria.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin